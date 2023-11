Finlandia: Prasa: na wyspie jeziora Saimaa przeszukano posiadłość rosyjskiego oligarchy powiązanego z FSB

Na wyspie jeziora Saimaa przeszukano posiadłość rosyjskiego oligarchy. Przeprowadzenie czynności komorniczych na terenie posiadłości potwierdził organ egzekucyjny oraz policja. Według lokalnej prasy chodzi o willę Igora Kesajewa powiązanego z FSB, którego część fińskich aktywów została zamrożona w związku z realizacją sankcji UE.

Funkcjonariusze asystowali w czynnościach komorniczych - przekazał wieczorem departament policji Finlandii Wschodniej, nie podając więcej informacji.

Dokonano przeszukania mienia przeznaczonego do zajęcia lub konfiskaty - pisze z kolei Fińska Agencja Prasowa STT, cytując przedstawiciela organu egzekucyjnego.

Lokalne media opisują przeprowadzone czynności jako "dużą operację" służb na "tajemniczej" i budzącej kontrowersje nieruchomości rosyjskiego miliardera.

Według dziennika "Ilta-Sanomat" na miejscu było co najmniej cztery-pięć radiowozów. Jak opowiadali lokalni mieszkańcy, na terenie posiadłości wszędzie były zamontowane kamery, ale budynki wydawały się opustoszałe od wiosny.

Posiadłość Kasajewa na terenie największego fińskiego jeziora Saimaa (czwartego co do wielkości w Europie) obejmuje 20 ha, w tym liczne budynki. Zainteresowanie lokalnych służb oraz sił zbrojnych wzbudzało m.in. lądowisko dla helikoptera, na które nie uzyskano pozwolenia lokalnych organów infrastruktury i komunikacji. Oligarcha kupił nieruchomość w 2020 r. za ok. 700 tys. euro.

Kesajew - przypomina "IS" - wzbogacił się na handlu wyrobami tytoniowymi, i kontroluje dużą część rosyjskiego rynku. Kieruje też organizacją, która pomaga "obecnym i byłym pracownikom Federalnej Służby Bezpieczeństwa, w zapewnieniu potrzeb finansowych, leczniczych, wojskowych oraz kulturalnych".

Nieruchomość oligarchy została objęta postępowaniem egzekucyjnym w 2022 r.

