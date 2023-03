Finlandia: Premier chce przekazać Ukrainie pociągi, które jeździły między Helsinkami a Sankt Petersburgiem

Kancelaria premier Sanny Marin zwróciła się do Fińskich Kolei z wnioskiem o przekazanie Ukrainie czterech składów pociągów Allegro, kursujących do niedawna między Helsinkami a Sankt Petersburgiem – podała we wtorek agencja STT. Współwłaścicielami składów są także koleje rosyjskie.

Petycję w sprawie darowania Ukrainie pociągów premier Sanna Marin miała otrzymać w piątek podczas swojej wizyty w Kijowie - pisze Fińska Agencja Prasowa STT.

Fińskie władze wstrzymały ruch na trasie Helsinki-Petersburg parę tygodni po rozpoczęciu ataku Rosji na Ukrainę, a od końca marca ubiegłego roku pociągi nie są w używane.

Fiński przewoźnik potwierdził otrzymanie wniosku w sprawie wysłania pociągów na Ukrainę. Formalnie składy "Allegro" należą do spółki Karelian Trains, będącej współwłasnością państwowych Fińskich Kolei (VR) oraz Kolei Rosyjskich (RZD) - podkreślono w depeszy.

"Nie możemy więc przekazać pociągów lub podjąć samodzielnie decyzji o ich losie" - przyznał szef departamentu w VR Topi Simola.

Pociągi pasażerskie Allegro rozwijające prędkość do 220 km na godzinę miałyby być odpowiednie dla ukraińskiej sieci kolejowej. Trasę między Helsinkami a dawną stolicą Rosji obsługiwały od 2010 r., a w pierwszą uroczystą podróż nowymi wówczas składami wybrali się prezydenci Tarja Halonen oraz Władimir Putin.