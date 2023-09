Finlandia: Premier Orpo: bezpieczeństwo granicy priorytetem mojego rządu; UE powinna bardziej wspierać Ukrainę

Bezpieczeństwo wschodniej granicy, to jedno z najważniejszych zadań mojego gabinetu; współpraca graniczna Finlandii i Estonii jest obecnie ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej – oświadczył w piątek premier Finlandii Petteri Orpo po spotkaniu z szefową estońskiego rządu Kają Kallas w Helsinkach. Politycy podkreślili też konieczność większego wsparcia UE dla Ukrainy.

Wspólną konferencję premierów zdominowały kwestie bezpieczeństwa oraz wsparcia dla Ukrainy. "To naturalne, że Finlandia i Estonia zobowiązały się do wsparcia Ukrainy tak długo jak to konieczne, ponieważ jesteśmy sąsiadami Rosji" - przyznał Orpo. Zwrócił jednak uwagę, że obecnie w tej kwestii "wiele jest do zrobienia na szczeblu UE", i możliwe jest znalezienie nowych sposobów wsparcia.

Zgodnie z projektem budżetu, fiński rząd zamierza przekazać armii dodatkowe 250 mln euro w ramach rekompensaty za dotychczas przekazane Ukrainie uzbrojenie. Łącznie Finlandia w ramach kilkunastu pakietów przekazała Ukrainie wsparcie militarne o wartości ponad 1,3 mld euro. "To znacząca kwota w porównaniu z budżetem naszego kraju" - mówił Orpo.

Również premier Kallas zwróciła uwagę, że pomoc dla Ukrainy nie może ustać, a kraje nie mogą okazać "zmęczenia" wojną. "Estonia jest mały krajem, a jej budżet jest ograniczony" - oświadczyła Kallas, wskazując, że dotychczasowe wsparcia dla Ukrainy jest na poziomie ok. 1,3 proc. estońskiego PKB. Musimy jednak zintensyfikować moce własnego przemysłu zbrojeniowego, tak by utrzymać zdolności obronne i zagwarantować wystarczającą ilość amunicji - wyjaśniła.

Szefowa estońskiego rządu została zapytana również o sygnały jakie docierają z innych krajów, np. z Polski i możliwe zmniejszenie pomocy militarnej dla Ukrainy. Według niej Polska - niezależnie od zbliżających się w kraju wyborów parlamentarnych - "będzie wciąż mocno wspierać Ukrainę". Wszystkie polskie partie zobowiązały się do tego - przekonywała Kallas.

Z Helsinek Przemysław Molik