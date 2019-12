Finlandia: Premier Rinne podał się do dymisji, prezydent ją przyjął

Premier Finlandii, lider socjaldemokratów Antti Rinne podał się we wtorek do dymisji po utracie zaufania ze strony liberałów, największego koalicjanta w centrolewicowym rządzie, powołanym niespełna pół roku temu. Prezydent Sauli Niinisto przyjął rezygnację.

Przewodniczący Socjaldemokratycznej Partii Finlandii (SDP) przyjechał w południe do prezydenta Niinisto i złożył rezygnację z funkcji premiera. Szef państwa przyjął dymisję i zwrócił się do Rinnego o kontynuowanie pracy w rządzie tymczasowym do czasu powołania nowego gabinetu.