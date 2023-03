Finlandia: Prezydent: dziękuję sojusznikom z NATO , będziemy wspierać Szwecję

„Chcę podziękować każdemu z osobna za zaufanie i wsparcie. Finlandia będzie mocnym i kompetentnym sojusznikiem, zaangażowanym w bezpieczeństwo Sojuszu” – oświadczył w czwartek prezydent Sauli Niinisto. Oczekujemy, że Szwecja stanie się członkiem NATO tak szybko jak to możliwe – dodał prezydent.

"Finlandia stoi u boku Szwecji teraz i w przyszłości" - wskazała również szefowa fińskiego rządu.

Finlandia, wspólnie ze Szwecją w odpowiedzi na inwazję Rosji na Ukrainę złożyły jednocześnie wnioski akcesyjne do NATO w maju ubiegłego roku. Oba kraje nordyckie dotąd prowadziły politykę neutralności. W lipcu ubiegłego roku Finlandia i Szwecja uzyskały status członków-obserwatorów NATO. Fiński parlament już wcześniej zatwierdził akt przystąpienia do Sojuszu. Podpisał go także prezydent Niinisto.

Fińskie media piszą o "historycznym" momencie dla Finlandii i długo oczekiwanej decyzji ze strony Turcji. Podkreślają , że mając ponad 1300 km granicę z Rosją , proces przystąpienia do NATO jest najważniejszym krokiem w narodowej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa od czasu upadku ZSRR i akcesji kraju do UE w połowie lat 90.