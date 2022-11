Finlandia: Prezydent Niinisto: możemy liczyć na Węgry ws. ratyfikacji naszego członkostwa w NATO

To dobrze, że Finlandia może ufać Węgrom w sprawie ratyfikacji członkostwa naszego kraju w NATO – przekazał w środę prezydent Sauli Niinisto po rozmowie z premierem Węgier Viktorem Orbanem.

"Oczekuję dalszego wzmocnienia naszej ugrofińskiej współpracy, także jako sojusznicy" - napisał na Twitterze Niinisto.

W rozpoczętym wiosną tego roku procesie akcesji Finlandii oraz Szwecji do NATO, Węgry oraz Turcja są jedynymi państwami (spośród 30 członków), które dotychczas nie ratyfikowały członkostwa dwóch krajów nordyckich do Sojuszu.

O ile Turcja - powiadomiła fińska prasa - od początku zgłaszała zastrzeżenia co do poparcia dla wejścia Finlandii i Szwecji do NATO (chodzi o żądania Ankary ws. zmiany polityki Helsinek i Sztokholmu wobec organizacji, m.in. kurdyjskich, uznawanych przez Turcję za terrorystyczne oraz ekstradycji niektórych ich aktywistów), to Węgry - przynajmniej publicznie, "żadnych wymagań nie wystosowały, ale zwlekają z ratyfikacją".

Spekulowano m.in, że węgierskie władze mogą oczekiwać od Finlandii podjęcia jakichś działań na forum unijnym. Fiński rząd w poprzednich latach ostro krytykował Węgry w ich sporze z Komisją Europejską o praworządność.

"Z tego, co ja rozumiem, to Węgry są gotowe ratyfikować nasze członkostwo w grudniu" - powiedział na konferencji minister spraw zagranicznych Finlandii Pekka Haavisto, który w środę przewodniczy spotkaniu szefów dyplomacji krajów nordyckich w Helsinkach. Według niego Węgry mają rozpatrzyć protokoły Finlandii i Szwecji jednocześnie.

Finlandia przewodniczy obecnie spotkaniom w ramach Rady Nordyckiej, będącej forum współpracy międzyparlamentarnej i rządowej Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii i Szwecji oraz ich terytoriów autonomicznych. W tym roku obchodzone jest 70-lecie istnienia tej regionalnej organizacji.

Z Helsinek Przemysław Molik