Finlandia: Prezydent Niinisto: nie ma oznak, aby między Putinem a Erdoganem była umowa blokująca nasze wejście do NATO

Turcja zaprzecza, że z Rosją ma zawarte jakieś porozumienie, stojące na drodze Finlandii i Szwecji do NATO. Również według oceny Zachodu nie ma ku temu oznak – powiedział w niedzielę prezydent Finlandii Sauli Niinisto.

Prezydent wziął udział w niedzielę w tradycyjnej radiowej sesji pytań od obywateli, podczas której na żywo zaspokajał ciekawość słuchaczy.

Niinisto zapytany o możliwy scenariusz braku ratyfikacji ze strony Turcji, odparł, że 28 z 30 krajów członkowskich zatwierdziło już członkostwo Finlandii i Szwecji. Oznacza to - kontynuował - że według nich spełniamy warunki oraz jesteśmy godni tego, aby być objęci gwarancją obrony na podstawie art. 5 Traktatu.

Prezydent nie chciał również spekulować, czy Finlandia powinna porzucić pierwotne plany przyłączenia się do Sojuszu jednocześnie ze Szwecją, w stosunku do której - oficjalnie - Turcja ma więcej zastrzeżeń. Taka sytuacja (tj. przyjęcie tylko jednego z krajów nordyckich do NATO) nie jest obecnie rozważana - odparł.

Zdaniem Niinisto jest tylko "kwestią czasu", kiedy Finlandia stanie się pełnoprawnym członkiem NATO. Nie uważa też, aby jego ewentualna wizyta w Ankarze lub przyjazd prezydenta Turcji Erdogana do Helsinek przyspieszyły proces ratyfikacji ze strony Turcji. Według niego zarówno Turcja jak i Węgry, które także nie zaakceptowały jeszcze członkostwa Finlandii i Szwecji mają swoje powody wynikające z "polityki wewnętrznej".

Ankara od czerwcowego szczytu NATO w Madrycie prowadzi trójstronny dialog z Finlandią i Szwecją odnośnie zmiany polityki Helsinek i (w szczególności) Sztokholmu wobec separatystycznych organizacji kurdyjskich, stanowiących dla Turcji zagrożenie terrorystyczne. Domaga się też ekstradycji niektórych aktywistów. Według doniesień mediów Erdogan może odwlekać ratyfikację, przynajmniej do czasu wyborów prezydenckich zaplanowanych na czerwiec 2023 r. Z kolei Węgry - jak zapowiedziały - mają przeprowadzić ratyfikację "przed Turcją" (ma to nastąpić prawdopodobnie w lutym 2023 roku roku).

Z Helsinek Przemysław Molik