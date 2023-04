Finlandia: Prezydent Niinisto: po wejściu do NATO powinniśmy brać udział w ćwiczeniach nuklearnych

Finlandia jako członek NATO powinna być zaangażowana zarówno w planowanie jak i same manewry nuklearne Sojuszu – oświadczył prezydent Sauli Niinisto.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

To nie oznacza jednak, że na naszym terytorium broń nuklearna miałaby być rozlokowana. "Jestem daleki od tego" - przyznał prezydent, który w czwartek otworzył inauguracyjne posiedzenie parlamentu nowej kadencji. Na przeszkodzie rozmieszczenia tego rodzaju broni stoi też krajowe prawo.

Niinisto podczas swojego przemówienia nawiązał także do problemu Wysp Alandzkich, zdemilitaryzowanego i autonomicznego archipelagu formalnie należącego do Finlandii. W ostatnich dniach po przystąpieniu Finów do NATO, wielu komentatorów wskazało na potrzebą zniesienia statusu wysp, ponieważ może to utrudniać planowanie obronne. Obywatele wystąpili również z petycją likwidacji budzącego kontrowersje rosyjskiego konsulatu na wyspach.

Według prezydenta obecnie "Wyspy Alandzkie są bardziej stabilne niż kiedykolwiek wcześniej". Dodał, że szczególny status wysp (m.in. całkowity zakaz manewrów i przelotów wojskowych, czy fortyfikowania) wynika z umów międzynarodowych, których nie można "tak po prostu porzucić".