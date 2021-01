Finlandia: Prezydent Niinisto rozmawiał z Putinem o Nawalnym

Prezydent Finlandii Sauli Niinisto rozmawiał telefonicznie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem o uwięzieniu opozycjonisty Aleksieja Nawalnego i konsekwencjach tej sytuacji dla stosunków UE z Rosją - poinformowała w czwartek kancelaria fińskiego prezydenta.

Rozmowa szefów państw - jak przekazano - odbyła się w godzinach porannych z inicjatywy prezydenta Finlandii.

"Odbyłem długą rozmowę z Putinem i omówiliśmy sytuację Nawalnego. Nic więcej o rozmowie nie dodam" - powiedział Niinisto w trakcie telekonferencji z mediami.

Fiński prezydent uważa, że rosyjskie władze doprowadzając do uwięzienia Nawalnego zastosowały "twarde środki", szczególnie, że opozycjonista "wyjechał za ich zgodą" na leczenie do Niemiec, a następnie "powrócił dobrowolnie" do Rosji.

Niinisto wyjaśnił, że odbywając rozmowę z prezydentem Rosji, nie "występował jako pośrednik między UE a Rosją, ani też na prośbę innego kraju". Poprzednio - tj. latem 2020 roku - przed rozmową z Putinem, w kontakcie z fińskim prezydentem była kanclerz Niemiec Angela Merkel.

Fińska prasa przypomina, że wkrótce po sierpniowej rozmowie obu prezydentów, Nawalny został przetransportowany na leczenie do Niemiec.

W czwartek - jak dodano w oficjalnym komunikacie - Niinisto i Putin kontynuowali także rozpoczętą na przełomie roku rozmowę o stosunkach między światowymi mocarstwami oraz kontroli zbrojeń.

Z Helsinek Przemysław Molik