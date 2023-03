Finlandia: Prezydent Niinisto: wejście do NATO bez Szwecji to nie będzie pełne członkostwo, ale Skandynawia jest solidna

Do bycia sojusznikiem NATO Finlandia potrzebuje Szwecji, ale nawet jeśli nastąpi to inaczej, to współpraca fińsko-szwedzka jest ścisła, a fundamenty bezpieczeństwa Skandynawii są mocno i gęsto tkane – powiedział w sobotę prezydent Finlandii Sauli Niinisto.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Niinisto był gościem sobotniego programu telewizji Yle, w którym komentował swoje spotkanie z prezydentem Turcji. Recep Tayyip Erdogan ogłosił w piątek swoją zgodę na wejście do NATO samej Finlandii, bez Szwecji, która - według niego - nie wypełniła swoich zobowiązań wynikających z trójstronnej deklaracji ze szczytu NATO w Madrycie w połowie 2022 r. o przeciwdziałaniu terroryzmowi i nie przekazała Turcji członków organizacji kurdyjskich uznawanych za terrorystów.

Fiński prezydent potwierdził, że wciąż czynione są starania, aby do czasu lipcowego szczytu NATO w Wilnie, oba kraje stały się członkami NATO. Przypomniał przy tym, że Finlandia i Szwecja negocjują obecnie z USA porozumienia obronne, podobne do tych, które mają zawarte z Amerykanami Norwegowie.

Niinisto odniósł się także do zapowiadanej na początek przyszłego tygodnia wizyty przywódcy Chin Xi Jinpinga w Moskwie, gdzie ma się spotkać z Władimirem Putinem. Przyznał, że obecnie w świecie mamy do czynienia z "negatywną spiralą", a wizyta ta "zawiera w sobie wiele elementów, istotnych dla globalnego biegu wydarzeń".