Finlandia: Prezydent: pogłębiamy współpracę obronną z Wielką Brytanią

Finlandia ma pełne wsparcie ze strony Wielkiej Brytanii – powiedział we wtorek prezydent Sauli Niinisto po spotkaniu z premierem Borisem Johnsonem w Londynie oraz zakończonym szczycie grupy JEF - Wielonarodowych Sił Ekspedycyjnych państw nordyckich i bałtyckich.

Fiński prezydent przyznał, że wsparcie obronne ze strony Wielkiej Brytanii, która przewodzi JEF (Joint Expeditionary Force), jest niezależne od tego, w którą stronę podąży w najbliższym czasie fińska polityka bezpieczeństwa, tj. czy w stronę NATO, czy nie.

Zapytany na konferencji, czy zacieśnienie współpracy oznacza, w konkretnym wymiarze, że Wielka Brytania przyzna Finlandii "gwarancje bezpieczeństwa", Niinisto odparł, że do wiążących gwarancji jest "długa droga" i "zależy to od brytyjskiego parlamentu". "Ale tak, gwarancje nam zaoferowano" - odparł. Potwierdził również, że ze strony Wielkiej Brytanii "drzwi do NATO są dla Finlandii otwarte".

Wizyta prezydenta Finlandii w Londynie, to kolejne w ostatnich tygodniach - po napaści Rosji na Ukrainę - rozmowy dyplomatyczne fińskich władz, które aktualnie, jak określa prasa, budują "dwustronne i trójstronne sojusze", jednocześnie rozpoznając i analizując stosunek innych krajów do ewentualnego członkostwa Finlandii w NATO.

Rozmawiamy z państwami NATO - potwierdził we wtorek szef fińskiego MSZ Pekka Haavisto. W wywiadzie dla radia Yle przyznał, że fińskie władze, składając aktualnie wizyty zagraniczne przedstawiają obecnie nastroje w Finlandii, w tym złożoność procesu aplikacyjnego i toczącej się debaty na temat ewentualnej możliwości członkostwa w NATO. Zwracają także uwagę - dodał - na konieczność zrozumienia sytuacji i położenia kraju.

Według największego fińskiego dziennika "Helsingin Sanomat" ewentualna fińska droga do NATO, wcale może nie być "z górki", a "hamulcowym" może być Turcja, która podejmując strategiczne decyzje, "zawsze kieruje się swoimi interesami", a ma je szczególnie w rejonie Morza Czarnego i stara się zachować równowagę w relacjach z Rosją.

Finlandia ma z Rosją wspólną liczącą ponad 1300 km granicę. Kreml wielokrotnie ostrzegał, że członkostwo Finlandii czy Szwecji w Sojuszu "będzie mieć swoje konsekwencje i spotka się z odpowiedzią".

Po agresji Rosji na Ukrainę, coraz więcej Finów (już ponad 60 proc.) opowiada się za wejściem do NATO. Wrasta też presja społeczna na przyspieszenie decyzji władz w sprawie członkostwa.

Z Helsinek Przemysław Molik