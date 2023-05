Finlandia: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył z wizytą do Helsinek (aktualizacja)

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył w środę z wizytą do stolicy Finlandii Helsinek, by spotkać się z prezydentem Saulim Niinisto oraz premierami Szwecji, Norwegii, Danii i Islandii, którzy zebrali się na jednodniowym szczycie przywódców państw nordyckich. To niespodziewana wizyta, była trzymana w tajemnicy do ostatniej chwili - komentuje fińska prasa.

Początkowo ceremonia powitania ukraińskiego przywódcy w Pałacu Prezydenckim w Helsinkach była zaplanowana na godz. 11 czasu polskiego, ale harmonogram został przesunięty o co najmniej godzinę. W Helsinkach wprowadzono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa.

To czwarta zagraniczna podróż prezydenta Zełenskiego od początku prowadzonej na pełną skalę agresji Rosji; wcześniej ukraiński przywódca odwiedził USA, kraje zachodniej Europy oraz Polskę - podkreślają media.

Tematem rozmów prezydentów będą m.in. wojna obronna Ukrainy, możliwe wsparcie Finlandii oraz globalna sytuacja bezpieczeństwa. Spotkanie ma zakończyć się wspólną konferencją prasową Niinisto i Zełenskiego.

Wizyta ukraińskiego przywódcy zbiega się z szczytem szefów rządów państw nordyckich w Helsinkach, w którym biorą udział premierzy Szwecji, Norwegii, Danii i Islandii - Ulf Kristersson, Jonas Store, Mette Frederiksen i Katrin Jakobsdottir oraz prezydent Niinisto. Według zapowiedzi, Zełenski ma spotkać się również z biorącymi udział w szczycie przywódcami.

Prezydent Ukrainy ma także rozmawiać z pełniącą jeszcze obowiązki premiera Finlandii - Sanną Marin a także z liderem Koalicji Narodowej Petterim Orpo, któremu powierzono misję tworzenia nowego rządu.

Z Helsinek Przemysła Molik