Finlandia: Rekordowa liczba kobiet odbyła służbę wojskową

W ubiegłym roku służbę w armii oraz w oddziałach straży granicznej po raz pierwszy w historii łącznie odbyło ponad tysiąc kobiet – przekazano w komunikacie dowództwa sił zbrojnych.

Na początku 2022 r. podania o przyjęcie do służby złożyło blisko 1,6 tys. kobiet. Faktycznie rozpoczęło ją 1211, a ukończyło 1040 kobiet.

Jak przekazał pułkownik Kari Pietilainen ze sztabu generalnego, w 2022 r. trzy na cztery kobiety, które przeszły przeszkolenie, odbyły najdłuższą, roczną służbę wojskową, tj. liczącą 347 dni.

Kobiety do fińskiej armii mogą zgłosić się dobrowolnie, a zainteresowanie służbą w ostatnich latach utrzymuje się na wysokim poziomie. Kobiety z reguły same zgłaszają się też na najbardziej wymagające stanowiska. Najwięcej podań od kobiet o przyjęcie do służby wpłynęło w 2021 r. - ponad 1670.

W ciągu ostatnich 15 lat, ponad 12 tys. kobiet, które odbyło służbę, zasiliło rezerwy fińskiej armii.

W połowie 2022 r. w związku z dużym zainteresowaniem wśród kobiet, zmieniono też przepisy prawa umożliwiające kobietom przerwanie służby już po 30 dniach od jej rozpoczęcia (wcześniej dopiero po 45 dniach).

Jednocześnie z końcem 2022 r. zakończył się trzyletni pilotażowy program wspólnego zakwaterowania w koszarach kobiet i mężczyzn. Doświadczenia z eksperymentu, który odbywał się w różnych częściach kraju i jednostkach, są "pozytywne", a "atmosfera w łączonych (mieszanych) kwaterach była spokojniejsza" - wynika z informacji sztabu generalnego, który rekomenduje też, aby wspólne zakwaterowanie stało się w armii codzienną praktyką.

W zamieszkanej przez 5,5 mln osób Finlandii obowiązkowej służbie wojskowej podlegają mężczyźni. Co roku do służby przystępuje ok. 21 tys. osób (w tym średnio około tysiąca kobiet). Fińskie Siły Zbrojne na wypadek wojny mogą liczyć 280 tys. żołnierzy. W rezerwie pozostaje ok. 870 tys. osób. Z międzynarodowych badań porównawczych wynika, że na tle innych państw, poparcie dla działań obronnych jest w Finlandii bardzo silne - kraj plasuje się w nich na pierwszym miejscu wśród krajów zachodnich.