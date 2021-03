Finlandia: Rozmowa Niinisto i Cichanouskiej o otwarciu dialogu na Białorusi

O możliwościach otwarcia "wewnętrznego dialogu" na Białorusi za pośrednictwem OBWE rozmawiał we wtorek prezydent Finlandii Sauli Niinisto z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską – przekazała we wtorek kancelaria fińskiego prezydenta.

"Przeprowadziliśmy ciekawą rozmową o obecnej sytuacji na Białorusi" - skomentował fiński prezydent.

Swiatłana Cichanouska, była niezależna kandydatka na prezydenta Białorusi, przybyła do Helsinek z nadzieją na uzyskanie wsparcia strony fińskiej w rozwiązaniu wewnętrznego konfliktu w jej kraju, jaki powstał po ubiegłorocznych wyborach prezydenckich.

"Finlandia mogłaby być pośrednikiem w negocjacjach przy okrągłym stole, w których stroną byłaby także Rosja, albo mogłaby pomóc wpłynąć poprzez Rosję na sytuację polityczną" - powiedziała liderka białoruskiej opozycji w wywiadzie dla fińskiego publicznego nadawcy radiowo-telewizyjnego Yle.

Gospodarzem wizyty Cichanouskiej w fińskiej stolicy jest honorowy przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Organizcji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Ilkka Kanerva - fiński deputowany. W trakcie jej pobytu - przewidzianego do czwartku - są także zaplanowane spotkania z premier fińskiego rządu Sanną Marin oraz szefem MSZ Pekką Haavisto.

Inicjatywa spotkania z fińskimi władzami wyszła ze sztabu Cichanouskiej. "Chcą zapoznać się z prowadzeniem przez Finlandię polityki sąsiedzkiej bez NATO (Finlandia nie należy do sojuszu - red.) i UE jako straszaka". - mówił Kanerva dla dziennika "Iltalehti".

"Ilta-Sanomat" zwrócił uwagę, że spotkanie najwyższych fińskich władz z przedstawicielką białoruskiej opozycji to "rzadko" zdarzający się mocny sygnał dla Moskwy i Mińska" ze strony Finlandii. Lokalna prasa zgodnie przyznaje, że dla Finlandii graniczącej z Rosją - pozytywne rozwiązanie konfliktu białoruskiego jest bardzo istotne. "Mińsk jest naszym bliskim sąsiedztwem. Z Helsinek do białoruskiej stolicy jest mniej więcej tyle samo kilometrów co do Kuusamo (przejścia granicznego z Rosją-PAP)" - komentuje z kolei największy fiński dziennik "Helsingin Sanomat".

Z Helsinek Przemysław Molik

