Finlandia: Rząd: do wszystkich trafi pakiet informacji na temat koronawirusa

W związku z gwałtownym wzrostem zakażeń koronawirusem do wszystkich fińskich domów rozesłany zostanie pakiet informacji o Covid-19; do końca maja zaleca się odwołanie wszystkich imprez powyżej 500 osób - przekazała w czwartek premier Sanna Marin.

W liczącej 5,5 mln mieszkańców Finlandii każdego kolejnego dnia rejestrowanych jest średnio dwa razy więcej zakażonych niż dnia poprzedniego.

Fiński Instytut Zdrowia (THL) poinformował w czwartek o 50 nowych potwierdzonych przypadkach zakażeń (w środę - o 19, we wtorek o 10). Łącznie od końca stycznia, kiedy odnotowano pierwszy przypadek u turystki z Chin, w kraju potwierdzonych zostało już 109 zakażeń.

"Pacjentom zakażonym wirusem będzie zapewniona potrzebna pomoc, zostaną też zwiększone nakłady na Fiński Instytut Zdrowia" - zapewniła premier, podkreślając przy tym, że obywatele muszą zachować szczególną ostrożność w kontaktach z grupami ryzyka. Zachęciła też do pracy zdalnej oraz przełożenie wyjazdów wypoczynkowych, tak zagranicznych, jak i krajowych.

Marin zapytana o to, czy odwołanie większych wydarzeń publicznych skupiających powyżej 500 osób jest "zaleceniem" czy "zakazem" odpowiedziała, że rada ministrów "nakreśla wytyczne", a odpowiedzialnym za wdrożenie są władze administracji regionalnej (AVI).

Szefowa fińskiego rządu przyznała, że jeśli w związku z epidemią zdecydowano by się na zastosowanie "szerszych ograniczeń" (chodzi np. o zamknięcie szkół, centrów handlowych), to użyte zostałyby przepisy z ustawy kryzysowej. Według premier w obecnej sytuacji "nie jest to jednak konieczne".

Marin, kierująca centrolewicowym rządem po przewodnictwem Socjaldemokratycznej Partii Finlandii (SDP), wezwała jednocześnie wszystkie ugrupowania parlamentarne do wspólnej debaty na temat działań ostrożnościowych w obliczu epidemii.

Z Helsinek Przemysław Molik