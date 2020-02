Finlandia: Rząd powoła fundusz na rzecz neutralności emisyjnej

Koalicja rządowa powoła specjalny fundusz, który rozdzieli setki milionów euro dla osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2035 r. - podała w poniedziałek premier Sanna Marin. Zamiarem rządu jest, by Finlandia była pierwszym na świecie krajem neutralnym węglowo.

O ustanowieniu funduszu zdecydowano podczas zorganizowanego w Helsinkach posiedzenia deputowanych pięciu partii tworzących centrolewicowy rząd. Cel wyznaczony przez Unię Europejską dla krajów członkowskich to 2050 rok.

W komunikacie rządowym podkreśla się, że w trakcie kadencji rządu, to jest do wiosny 2023 roku, fundusz będzie miał do dyspozycji "setki milionów euro". Pieniądze mają być przekazywane przez państwową agencję rozwoju (VAKE), której kapitał wynosi ponad 2 mld euro.

Wśród listy działań rządu zmierzających do osiągnięcia neutralności węglowej wymieniane są np. promocja odnawialnych źródeł energii oraz czystych technologii.

Wicepremier Katri Kulmuni, minister finansów, a zarazem liderka największego koalicjanta socjaldemokratów - liberalnej Centrum Finlandii (KESK), poinformowała, że rząd zdecydował o stopniowej obniżce, począwszy od 2021 roku, opodatkowania energii elektrycznej w przemyśle do minimalnego poziomu w UE. Jak wyjaśniła, przyczyni się to do zwiększenia poziomu inwestycji, rozwoju konkurencyjności oraz zwiększenia zatrudnienia w kraju.

Minister rolnictwa i leśnictwa, Jari Leppa, potwierdził natomiast rozszerzenie działań na rzecz zalesiania, co zwiększy wielkość naturalnych pochłaniaczy CO2. Lasy stanowią ponad 70 proc. powierzchni Finlandii.

Koalicja rządowa uzgodniła także, że w 2020 roku przyjrzy się opodatkowaniu wykorzystania torfu do produkcji energii. Podatek w przypadku torfu jest ok. 10-krotnie niższy niż w przypadku np. węgla kamiennego, a jego roczny udział w emisji szkodliwych gazów odpowiada całkowitym emisjom pochodzących z samochodów osobowych i ciężarówek.

Już poprzedni centro-prawicowy rząd premiera Juhy Sipili (2015-2019) w związku z długoterminową strategią klimatyczną kraju zdecydował o wprowadzeniu zakazu użycia węgla kamiennego w energetyce i ciepłownictwie od 2029 roku.

W analizach podkreśla się, że osiągnięcie neutralności węglowej do 2035 roku wiązałoby się ze zmniejszeniem krajowych emisji o ok. 70 proc. w odniesieniu do 1990 roku.

Według danych fińskiego urzędu statystycznego w porównaniu z początkiem lat 90-tych ilość zanieczyszczeń związanych z emisją gazów cieplarnianych jest obecnie mniejsza w Finlandii o ok. jedną piątą. Blisko trzy czwarte wszystkich emisji generuje sektor energetyczny.

W 2018 roku ok. 37 proc. całkowitego zużycia energii to była energia pochodząca ze źródeł odnawialnych (w 1990 - ok. 18 proc.), zaś ok. 40 proc. z paliw kopalnych oraz torfu.

Największymi źródłami energii w kraju są: paliwa pochodzenia drzewnego (ok. 27 proc.), ropa (22 proc.), energia atomowa (17 proc.), węgiel (8 proc.), gaz ziemny (6 proc.), import netto energii elektrycznej (5 proc.), torf (5 proc.), elektrownie wodne i wiatrowe (5 proc.).

Z Helsinek Przemysław Molik