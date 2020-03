Finlandia: Rząd przedstawił ratunkowy pakiet gospodarczy warty 15 mld euro

Wsparcie finansowe dla firm w formie gwarancji pożyczkowych oraz zabezpieczenie dochodu przedsiębiorców i freelancerów przewiduje plan ratunkowy fińskiego rządu dla krajowej gospodarki dotkniętej pandemią koronawirusa.

Program centrolewicowego gabinetu Sanny Marin został ogłoszony w piątek na telekonferencji.

Kluczowa część pakietu opiera się na gwarancjach pożyczkowych i zabezpieczeniach, a nie na bezpośrednich dopłatach dla podmiotów gospodarczych.

Jak poinformowała minister finansów Katri Kulmuni, możliwości finansowe państwowej spółki Finnvera, której rolą jest oferowanie przedsiębiorstwom kredytów, gwarancji, zabezpieczeń transakcji eksportowych czy lokat kapitału, zostaną podniesione o 10 mld euro, do 12 mld euro, w związku z kryzysem.

Skala pakietu ratunkowego oznacza, że rząd podchodzi do okoliczności poważnie, aby żadna firma nie została doprowadzona do upadłości ani by nie skończyło się to masowym bezrobociem - podkreśliła minister.

"Teraz potrzebujemy straży pożarnej, później będzie czas na oceny" - powiedział minister gospodarki Mika Lintila, wskazując, że Finnvera będzie udzielać zabezpieczeń, a banki rozdzielać środki.

Ministrowie zapewnili również, że w obliczu kryzysu zabezpieczone zostaną dochody osób bez względu na formę prowadzonej przez nie działalności - także freelancerów, poprzez włączenie ich do grupy osób z prawem do tymczasowego pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Premier Marin poinformowała, że rząd przedstawi propozycję budżetu uzupełniającego o wartości 400 mln euro.

Na początku tygodnia rząd zapowiadał wsparcie w obliczu pandemii na poziomie 5 mld euro, ale uznano to za niewystarczające.

W niedzielę fiński bank centralny (Suomen Pankki) na nadzwyczajnym posiedzeniu zatwierdził też pakiet kryzysowy o wstępnej wartości 0,5 mld euro, przewidujący aktywny udział banku w zakupach dłużnych papierów komercyjnych.

Według danych Fińskiego Centralnego Urzędu Statystycznego (Tilastokeskus) w styczniu i lutym liczba wszczętych procesów upadłościowych podmiotów gospodarczych zwiększyła się w kraju o ponad 20 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego. W obliczu pandemii koronawirusa wskaźnik ten może być jeszcze wyższy. Co trzecia firma jest zagrożona upadkiem - wynika z sondażu Głównej Izby Handlowej (Keskuskauppakamari).

Z Helsinek Przemysław Molik