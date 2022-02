Finlandia: Rząd przeprowadzi nową "ocenę ryzyka" fińsko-rosyjskiego projektu jądrowego

Finlandia przeprowadzi nową ocenę ryzyka dla fińsko-rosyjskiego projektu budowy elektrowni jądrowej w północno-zachodniej części kraju - powiedziała we wtorek premier Sanna Marin.

Szefowa rządu wyjaśniła, że pomysł przeprowadzenia nowej oceny ryzyka projektu, realizowanego od kilku lat przez fińsko-rosyjską firmę Fennovoima, został przedstawiony przez fińskie ministerstwo obrony.

"Działania Rosji wobec Ukrainy są całkowicie nie do przyjęcia. Finlandia je potępiła, podobnie jak cała Unia Europejska" - powiedziała Marin.

Szacowana na 7,5 miliarda euro budowa reaktora Hanhikivi 1 o mocy 1200 megawatów ma rozpocząć się w Pyhajoeki, w pobliżu Zatoki Botnickiej, około 100 kilometrów od portu Oulu w północnej Finlandii. Rosyjski Rosatom ma 34 proc. udziałów w przedsięwzięciu.

Wcześniej we wtorek prezydent Finlandii Sauli Niinisto przekazał dziennikarzom, że rosyjskie działania na Ukrainie będą mieć wpływ na ocenę bezpieczeństwa projektu. Odmówił udzielenia komentarza na temat prawdopodobnego wyniku tej oceny.

Niinisto podczas swojego sobotniego wystąpienia na zakończonej w niedzielę Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa porównał groźby wysuwane przez Rosję wobec Ukrainy do prób podejmowanych przez Józefa Stalina w 1939 roku, by "zagrozić Finlandii i ją podzielić".

Premier Marin wezwała we wtorek Unię Europejską do podjęcia pilnych działań w odpowiedzi na działania Rosji na Ukrainie. "Moim zdaniem ważne jest, aby działać w tej sytuacji, nawet jeśli skutkowałoby to podjęciem przez Rosję środków zaradczych" - powiedziała.