Finlandia: Rząd przeznacza ponad 43 mln euro na pomoc humanitarną i zbrojeniową dla Ukrainy

Rząd Finlandii zdecydował o przyznaniu kolejnych 35 mln euro na pomoc humanitarną dla Ukrainy. Natomiast na pomoc zbrojeniową wyasygnował ponad 8 mln euro. Nie podał, jaki konkretnie sprzęt zostanie wysłany na Ukrainę.

To już kolejna dostawa sprzętu wojskowego dla Ukrainy, ale władze Finlandii - w przeciwieństwie do wielu innych krajów - nie informują, jakiego rodzaju sprzęt zostanie tam dostarczony. Nie podają też informacji dotyczących harmonogramu dostaw. Tłumaczą to "względami bezpieczeństwa".

Łącznie, od początku agresji Rosji, Finlandia przeznaczyła blisko 100 mln euro na pomoc zbrojeniową dla Ukrainy. Tylko w pierwszych tygodniach wojny było wiadomo, ze chodzi o dostarczenie m.in. hełmów, kamizelek kuloodpornych i broni strzeleckiej. Obecnie media donoszą, że na froncie można spotkać działa artyleryjskie z fińskimi oznaczeniami.

W ramach pomocy humanitarnej wcześniej przekazano ponad 20 mln euro.

Z Helsinek Przemysław Molik

