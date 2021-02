Finlandia: rząd zapowiada stan wyjątkowy

Wprowadzamy drugi poziom obostrzeń – w 3 stopniowej skali – na znacznym obszarze kraju. Dodatkowo w marcu na okres trzech tygodni zostanie ogłoszony lockdown, a we współpracy z prezydentem przygotowywane jest ogłoszenie stanu wyjątkowego – oświadczyła w czwartek premier Sanna Marin.

Szybko rozprzestrzeniający się brytyjski wariant wirusa wymaga podjęcia dodatkowych działań ograniczających wzrost zakażeń, a obecne narzędzia takie jak m.in. zamknięcie granic kraju "nie są wystarczające" - podkreśliła szefowa fińskiego rządu na konferencji.

Na drugim poziomie obostrzeń w tych rejonach kraju, gdzie sytuacja jest najpoważniejsza, a pandemia jest "w fazie eskalacji" i staje się coraz bardziej "powszechna", zalecane jest - zgodnie z realizowaną przez rząd - "strategią hybrydową" - m.in. ograniczenie wielkości zgromadzeń do 6 osób. Gminy - podkreśliła premier Marin - mają wzmocnić działania odnośnie kierowania na kwarantannę oraz samoizolację. Chodzi przede wszystkim o stołeczny region Helsinek (najbardziej zaludniony i w którym stale rejestrowana jest ponad połowa wszystkich przypadków zakażeń) oraz południową i zachodnią część kraju a także Laponię.

Możliwe jest też zamknięcie - zgodnie z przyjętymi ostatnio zmianami w prawie o chorobach zakaźnych - m.in. prywatnych obiektów sportu i rekreacji oraz np. saun zbiorowych, o czym zdecydują władze regionalne. Na drugim etapie obostrzeń zastosowanie ma też "maksymalizacja telepracy" oraz "szersze zalecenie" stosowania maseczek.

Kolejny trzeci poziom obostrzeń oznaczałby w praktyce przejście do stanu wyjątkowego.

Premier Marin oraz szefowa MSW Maria Ohisalo zgodnie przyznały na konferencji, że o ile Finlandii udało się utrzymać "lepszą" - na tle Europy i reszty krajów - sytuację epidemiczną (m.in. dzięki wcześniejszemu podjęciu "prewencyjnych środków zaradczych"), to konieczne jest wprowadzenie także i obecnie twardszych ograniczeń.

Od 8 marca na okres trzech tygodni, na obszarach gdzie sytuacja jest najpoważniejsza, wprowadzony zostanie "lockdown" - oświadczyła Marin. Oznacza to m.in. przejście na zdalne nauczanie na poziomie szkół ponadpodstawowych oraz zawieszenie zajęć grupowych dla młodzieży i dorosłych, czy zamknięcie przestrzeni publicznych.

Dodatkowo we współpracy z prezydentem, na podstawie konstytucji, przygotowywane jest ogłoszenie stanu wyjątkowego. Do parlamentu - zapowiedziała Marin - trafi też specjalny projekt zmian w prawie zakładający możliwość zamknięcia lokali restauracyjnych (obecne przepisy są do tego niewystarczające). Premier potwierdziła, że za okres lockdownu państwo pokryje przedsiębiorcom koszty prowadzenia działalności.

Stan wyjątkowy w kraju był ogłoszony także wiosną ubiegłego roku podczas pierwszej fali pandemii.

W 5,5 mln Finlandii dotychczas potwierdzono ponad 55 tys. przypadków koronawirusa (poinformowano o ponad 730 zmarłych). W ostatnich dniach dzienna raportowana liczba nowych przypadków wzrosła do ok. 500-600 (we wcześniejszych tygodniach notowano średnio po ok. 300-400). Jak podał w czwartek na konferencji Fiński Instytut Zdrowia i Spraw Socjalnych (THL) zarejestrowano przy tym dotychczas blisko 700 przypadków nowych wariantów wirusa (głównie wariant brytyjski), z czego ponad 500 w stołecznym regionie Helsinek.

Z Helsinek Przemysław Molik