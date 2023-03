Finlandia: Samolot zwiadowczy USA przeleciał nad Karelią; rozpoczęły się pierwsze loty rozpoznawcze z sojusznikami

Siły zbrojne Finlandii rozpoczęły w czwartek wspólnie z kluczowymi sojusznikami zagranicznymi loty obserwacyjne w fińskiej przestrzeni powietrznej; pierwsza misja prowadzona była z siłami USA – przekazało w czwartek dowództwo sił zbrojnych Finlandii.

Wojsko - powołując się na "bezpieczeństwo operacyjne" - nie ujawniło więcej szczegółów. "Środowisko bezpieczeństwa militarnego Finlandii nie uległo zmianie, a przeloty były zaplanowane i są częścią dwu- i wielostronnej współpracy" - przekazano w komunikacie.

Według "Helsingin Sanomat" pierwszy lot obserwacyjny został zrealizowany przez samolot zwiadowczy Boeing RC-135W Rivet Joint, który wystartował z Polski i skierował się przez przestrzeń krajów bałtyckich na północ, docierając do południowo-wschodnich, a następnie północnych terenów Finlandii, wzdłuż granicy z Rosją. Zawrócił na wysokości Rovaniemi.

W ostatnim tygodniu w fińskich mediach zwrócono dużą uwagę na przelot nad Zatoką Fińską strategicznego amerykańskiego bombowca B-52. Samolot, który także wystartował z Polski, kierował się w stronę Finlandii i Petersburga. Zawrócił nad wschodnią częścią Zatoki tuż przed należącą do Rosji wyspą Gogland (położoną ok. 40 km od brzegów Finlandii i ok. 50 km - Estonii). "To jasny sygnał dla Rosji" - komentowali wówczas eksperci.

Na wyspie w ostatnich latach Rosja zwiększyła aktywność - zainstalowano tam m.in. stację radarową i lądowisko dla śmigłowców wojskowych.

Z Helsinek Przemysław Molik