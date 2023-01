Finlandia: Sondaż: Finowie chcą prawicowej polityki, ale rządzić mają też socjaldemokraci

Niemal co trzeci Fin uważa, że koalicja pozostających obecnie w opozycji liberalnych konserwatystów oraz rządzących socjaldemokratów premier Sanny Marin byłaby najlepszym składem przyszłego rządu – wynika z sondażu przeprowadzonego dokładnie na trzy miesiące przed wyborami.

Według badania zleconego przez dziennik "Maaseudun Tulevaisuus" rząd utworzony przez dwie duże partie - Koalicję Narodową (KOK) oraz Socjaldemokratyczną Partię Finlandii (SDP) zyskałby uznanie 27 proc. ankietowanych.

KOK, pod przywództwem byłego ministra finansów Petteriego Orpo, jest - od mniej więcej roku - najpopularniejszą partią w Finlandii. Obecnie według wielu różnych sondaży zagłosowałoby na nią ok. 24 proc. wyborców. To ok. 4-5 pkt. proc. więcej niż na SDP. Socjaldemokraci wygrywając poprzednie wybory wiosną 2019 r. zebrali mniej niż 18 proc. głosów, co przełożyło się na 40 miejsc w 200-osobowym parlamencie (KOK ma obecnie 38 mandatów).

Z sondażu "MT" wynika również, że najwięcej Finów oczekiwałoby obecnie zmiany zasadniczego kierunku krajowej polityki na prawicową (28 proc. badanych). Kontynuacji lewicowej życzyłby sobie co piąty, zaś przyjęcia bardziej centrowej - co dziesiąty.

Patrząc na wykresy poparcia współpraca KOK-SDP w przyszłym rządzie koalicyjnym jest "logiczna"- ocenił Markku Jokisipila z Uniwersytetu w Turku, czołowy fiński badacz procesów wyborczych.

Obecny rząd premier Sanny Marin tworzy koalicja pięciu partii lewicowych oraz centrowych. Marin, stając w grudniu 2019 r. w wieku 34 lat na czele rządu, była najmłodszą polityk na tym stanowisku w historii kraju i jednocześnie najmłodszą spośród wówczas urzędujących premierów na świecie. Szybko zyskała ogromną, już globalną, popularność.

Przez lokalnych komentatorów prasowych jest postrzegana jako polityk, której przyszło zarządzać krajem w trakcie największych kryzysów ostatnich dziesięcioleci: najpierw pandemii koronawirusa, potem ataku Rosji na Ukrainę i w konsekwencji - historycznej decyzji o ubieganiu się przez Finlandię o członkostwo w NATO; kryzysu energetycznego i wysokiej inflacji.

Rząd Marin "trwający od kryzysu do kryzysu" - jak często pisze lokalna prasa - według opozycji zaniedbał jednak wiele krajowych spraw i doprowadził do wysokiego zadłużenia. Marin, mimo tego, że jej partia nie stoi na czele sondaży, wciąż jest postrzegana przez Finów jako "najbardziej odpowiednia osoba" na stanowisku szefa rządu. Drugim w tym rankingu jest lider KOK, Orpo - pisał "Helsingin Sanomat".

Obu liderów różni przede wszystkim pogląd na sprawy polityki gospodarczej - zwrócił uwagę Jokisipila.

W tej kwestii jesteśmy "naprawdę daleko od siebie". Kontynuacja obecnej koalicji pod wodzą Marin to tylko "wzrost długów" - przyznał sam Orpo w wywiadzie dla "Iltalehti", który inaczej niż socjaldemokraci jest zwolennikiem ograniczania wydatków, nie zaś podwyższania podatków. Według lidera KOK, sondaże jednoznacznie pokazują, że kolejny rząd nie jest w stanie powstać bez udziału jego partii.

Partia Orpo, jako jedyne z dużych ugrupowań parlamentarnych przez lata opowiadała się za wejściem Finlandii do NATO. To również liderzy tej partii w trakcie kryzysu na granicy białorusko-polskiej oczekiwali od rządu Marin szybkich działań w celu zabezpieczenia i budowy płotu na długim odcinku fińsko-rosyjskiej granicy, co początkowo było przez niektórych polityków i komentatorów wręcz "wyśmiewane". Te postulaty, w wyniku agresji Rosji, rząd Marin musiał zrealizować.

Marin - jak przyznała w przedwyborczych dyskusyjnych panelach - może tworzyć rząd z każdym ugrupowaniem, za wyjątkiem narodowo-konserwatywnej partii "Finowie" (PS), uprawiającej eurosceptyczną i antyimigracyjną retorykę. PS w poprzednich wyborach uzyskała niemal identyczny wynik jak SDP, przegrywając wybory różnicą zaledwie 0,2 pkt. proc.

"Finowie" byli wspólnie z KOK częścią poprzedniej koalicji rządowej kierowanej przez premiera Juhę Sipilę, byłego lidera partii "Centrum Finlandii" (KESK). Wówczas w trakcie unijnego kryzysu migracyjnego między jej liderami a KOK dochodziło do spięć, co wywołało rządowy kryzys. Obecnie - jak wynika z sondażu "MT" - sprawy kraju w ręce koalicji KOK-PS powierzyłby co piąty Fin.

Wybory parlamentarne w Finlandii odbędą się 2 kwietnia. W ostatnich dekadach każdy kolejny rząd tego kraju tworzony był przez koalicję co najmniej trzech partii.

