Finlandia: Sondaż wyborczy: na miesiąc przed wyborami przewaga konserwatystów budowana na fali NATO stopniała

Na miesiąc przed wyborami wciąż najwięcej Finów oddałoby głos na konserwatywnych liberałów, ale wartość „bonusu NATO”, który przez ostatni rok dawał im przewagę sondażową, przede wszystkim nad socjaldemokratami premier Sanny Marin, jest już minimalna. Różnice między czołowymi partiami są na granicy błędu statystycznego.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Na Koalicję Narodową (KOK) byłego wicepremiera i ministra finansów Petteriego Orpo zagłosowałoby 20,8 proc. wyborców, na partię socjaldemokratyczną (SDP) premier Marin - 19,9 proc, zaś na skrajnie prawicową partię Finowie (PS) - 19 proc. - wynika z opublikowanego w czwartek sondażu.

Opozycyjna KOK jest najpopularniejszą partią w Finlandii od blisko dwóch lat, tj. od maja 2021 r. Gdy Rosja zaatakowała Ukrainę w lutym 2022 r. poparcie dla niej wzrosło nawet do 26 proc. Ugrupowanie to było w praktyce jedynym w Eduskuncie (parlamencie), które wcześniej od blisko dwóch dekad otwarcie opowiadało się za wejściem kraju do NATO.

Również utrzymujące się dawniej przez lata poparcie społeczne dla NATO - ok. 20-25 proc. - odzwierciedlało w zasadzie sympatię dla tej właśnie partii.

W poprzednich wyborach w 2019 r. ok. 80 proc. wyborców KOK popierało wejście Finlandii do NATO, z kolej wśród sympatyków SDP było ich jedynie 4 proc. Wtedy to zarówno Sanna Marin, jak i poprzedni premierzy - Antti Rinne oraz Juha Sipila, nie byli zwolennikami NATO. Podobnie także liderzy partii Finowie nie uważali, by członkostwo w NATO poprawiło bezpieczeństwo Finlandii.

"Premia NATO windująca KOK już zmalała, ale to wciąż najpopularniejsza partia" - skomentował dla radia Yle szef ośrodka badawczego Taloustutkimus, Tuomo Turja.

Atak Rosji na Ukrainę doprowadził do szybkiej i diametralnej zmiany stanowisk liderów partyjnych. W środę parlament ratyfikował niemal jednomyślnie (stosunkiem głosów 184:7 w 200-osobowej izbie) akt przystąpienia kraju do Traktatu Północnoatlantyckiego. Także w społeczeństwie mniej więcej czterech na pięciu Finów popiera wejście do NATO.

Cztery lata temu różnice poparcia dla największych partii również były minimalne. SDP wygrywając wtedy wybory zebrała 17,7 proc. głosów, Finowie - 17,5 proc., zaś KOK - 17 proc.

Wybory parlamentarne odbędą się 2 kwietnia. W ostatnich dziesięcioleciach rząd Finlandii tworzony był przez koalicję co najmniej trzech partii. Obecny centrolewicowy gabinet składa się z pięciu ugrupowań.

Z Helsinek Przemysław Molik