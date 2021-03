Finlandia: Stan wyjątkowy po wzroście liczby zakażeń koronawirusem

Z powodu rosnącej liczby zakażeń koronawirusem decyzją rządu oraz prezydenta Finlandii Sauli Niinisto w kraju ogłoszono w poniedziałek stan wyjątkowy. Formalny stan nadzwyczajny ma umożliwić władzom wprowadzenie ściślejszych obostrzeń oraz pewnej formy lockdownu na znacznym obszarze kraju.

Rząd nie zdecydował jednak jeszcze na tym etapie o równoczesnym zastosowaniu tzw. specustawy kryzysowej, uruchamianej na wypadek nadzwyczajnych okoliczności.

Nie możemy tego jednak wykluczyć, podobnie jak nałożenia ograniczeń w przemieszczaniu się obywateli - zastrzegła na konferencji prasowej premier Sanna Marin.

Stan wyjątkowy w liczącej 5,5 mln mieszkańców Finlandii, w której wciąż utrzymuje się jedna z najbardziej łagodnych sytuacji epidemicznych w Europie, został wprowadzony ponownie (wcześniej stało się to w połowie marca ub. roku podczas pierwszej fali pandemii). Obecnie w kraju dziennie rejestruje się ok. 600-700 nowych przypadków zakażeń (niemal dwukrotnie więcej niż na przełomie roku, w tym najwięcej w stołecznym regionie Helsinek). Ogółem poinformowano dotąd o łącznie ponad 58 tys. przypadkach infekcji koronawirusem oraz ok. 750 zgonach w związku z Covid-19. Dotychczas zaszczepiono nieco ponad 5 proc. społeczeństwa.

Ogłaszając w poniedziałek stan wyjątkowy, rząd skierował do parlamentu projekt prawa umożliwiający tymczasowe zamknięcie lokali gastronomicznych na tych obszarach kraju, gdzie epidemia jest "w fazie eskalacji" oraz zaczyna mieć "charakter powszechny".

Przepisy o zamknięciu restauracji mają obowiązywać w okresie 8-28 marca. W tym czasie otwarte pozostaną jednak stołówki pracownicze. Zamknięcie pozostałych lokali gastronomicznych wpisuje się w zapowiedziany przez rząd kilka dni wcześniej trzytygodniowy lockdown na znacznym obszarze kraju. Wtedy szkoły (od szczebla ponadpodstawowego w górę) mają przejść na zdalne nauczanie. Zawieszone mają zostać grupowe zajęcia sportowo-rekreacyjne dla starszej młodzieży oraz dorosłych, zamknięte będą niektóre przestrzenie publiczne.

Lokalna prasa zwraca uwagę, że decyzja władz centralnych o wprowadzeniu stanu wyjątkowego ma również służyć wywarciu presji na samorządy, które w wielu regionach kraju inaczej niż rząd interpretują dotychczasowe wytyczne czy zalecenia mające na celem zahamowanie wzrostu zakażeń.

Notowany w ostatnich tygodniach w Finlandii wzrost zakażeń koronawirusem (spowodowany także jego brytyjskim wariantem) jest związany - jak się tłumaczy - m.in. z niektórymi łańcuchami infekcji stwierdzonymi wśród podróżujących pracowników, przybywających do kraju np. z Estonii, wśród pracowników stoczni czy w związku z okresem ferii zimowych, w trakcie których wielu helsińczyków wyjechało np. do Laponii na narty.

Z Helsinek Przemysław Molik