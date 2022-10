Finlandia: Stocznia w Helsinkach nie zbuduje lodołamacza dla Rosji – sprzeciw MSZ

Projekt budowy lodołamacza dla rosyjskiego potentata wydobywczego zostaje przerwany, ponieważ ministerstwo spraw zagranicznych nie przyznało pozwolenia eksportowego – poinformowały władze Helsinki Shipyard, specjalizującej się w budowie takich jednostek.

Zamówienie na budowę lodołamacza złożył rosyjski koncern Norylski Nikiel. Umowa została zawarta jeszcze w zeszłym roku, ale jej realizacja została przerwana z powodu sankcji nałożonych na Rosję w związku z agresją na Ukrainę.

Ewentualna kontynuacja zamówienia - zależna właśnie od decyzji fińskiego MSZ - wzbudzała kontrowersje, ponieważ, z jednej strony, klientem jest rosyjski podmiot, a z drugiej - ze względu na to, że miał to być największy lodołamacz, jaki do tej pory powstał w Finlandii. Takie zamówienie przyczyniłoby się do poprawy kondycji finansowej stoczni, a przy jego budowie znalazłoby zatrudnienie ponad 2 tys. osób - argumentowano.

Obecnie właścicielem stoczni w Helsinkach (Helsinki Shipyard), działającej od połowy XIX w., jest cypryjska spółka, której głównym udziałowcem jest rosyjski biznesmen z belgijskim paszportem, będący blisko administracji Putina.

Stocznia w Helsinkach została założona w 1865 r. Pierwszy lodołamacz zbudowano na początku XX w. Dotychczas zwodowała ponad 500 okrętów, głównie lodołamaczy i wycieczkowców. Około 60 proc. eksploatowanych na świecie lodołamaczy powstało w fińskiej stolicy.

Z Helsinek Przemysław Molik

