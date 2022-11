Finlandia: Straż Graniczna: ogrodzenie na granicy z Rosją będzie wysokie na 3 metry; pierwszy odcinek powstanie w 2023 r.

Pierwszy odcinek planowanego ogrodzenia na granicy Finlandii z Rosją będzie miał 3 km długości, a jego budowa rozpocznie się w marcu przyszłego roku – ogłosiła w fińska piątek Straża Graniczna. Docelowo w okresie 3-4 lat zabezpieczone ma być ok. 200 km granicy.

Testowy odcinek bariery ma być gotowy latem 2023 r. Na podstawie doświadczeń z pilotażu przystąpimy następnie do budowy właściwego ogrodzenia - przekazały władze Straży Granicznej na specjalnej konferencji prasowej zorganizowanej w mieście Imatra przy granicy z Rosją. Jak doprecyzowano, u szczytu ogrodzenia znajdzie się drut kolczasty zamocowany na stelażach w kształcie litery "Y". Pilotażowy odcinek wyposażony zostanie także w system monitoringu, oświetlenia i nagłośnienia.

"We wszystkich innych krajach na wschodniej granicy UE przystąpiono do budowy płotu" - powiedział generał brygady Jari Tolppanen. Podkreślił, że "Finlandia odpowiada przed innymi członkami UE za to, by jej granica była bezpieczna". "Fizyczne zabezpieczenie granicy jest niezbędne w sytuacji imigracji na szeroką skalę oraz gdy obce państwo wykorzystuje instrumentalnie migrantów (do swoich celów - PAP)" - dodał.

Tolppanen przyznał jednak, że zabezpieczenie całej, liczącej 1300 km wschodniej granicy Finlandii nie jest możliwe. Docelowo planowana jest budowa odcinków ogrodzenia o łącznej długości ok. 200 km (ok. 15 proc. długości granicy).

W trakcie pilotażu służby ocenią także proces współpracy z prywatnymi właścicielami gruntów przygranicznych. Nowelizacja prawa umożliwia wydzierżawienie przez państwo ziemi dla celów Straży Granicznej lub sił zbrojnych.

"Jeśli zdecydujemy, że na tym odcinku chcemy wznieść ogrodzenie, to właściciele nieruchomości muszą się na to zgodzić" - przekazał komendant jednostki Straży Granicznej Finlandii Południowo-Wschodniej Vesa Blomqvist. Na całym planowanym odcinku jest około pół tysiąca prywatnych nieruchomości.

W czwartek fiński rząd w ramach poprawek do budżetu zdecydował o przeznaczeniu w przyszłym roku blisko 140 mln euro na budowę ogrodzenia w ramach pierwszego etapu projektu. Koszt pilotażu to 6 mln euro. Oszacowano, że cała inwestycja ma kosztować blisko 400 mln euro i może zakończyć się w 2025 lub 2026 roku. 70 proc. z planowanego ogrodzenia ma powstać w południowo-wschodniej Finlandii, gdzie skupia się ruch drogowy z Sankt Petersburga czy Moskwy.

Z Helsinek Przemysław Molik