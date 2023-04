Finlandia: Straż graniczna: w Laponii przy budowie płotu na granicy z Rosją powstanie droga pontonowa

Na północy kraju płot na granicy z Rosją powstanie jedynie przy głównej drodze transgranicznej. Bagna i bezdrożne lasy utrudniają w praktyce nielegalną migrację, ale w Laponii dla zabezpieczenia wschodniej granicy konieczne będzie zbudowanie drogi pontonowej – poinformowała w piątek straż graniczna Finlandii.

W Laponii w początkowej fazie budowy płotu na granicy z Rosją przeprowadzone zostaną prace na terenach podmokłych. Pierwszy odcinek powstanie w rejonie przejścia granicznego w Salla, a początek prac zaplanowano na sierpień-listopad br. - przekazał lapoński oddział straży.

Wcześniej na przełomie lutego i marca rozpoczęto budowę pierwszego testowego odcinka płotu w południowo-wschodniej Finlandii, w rejonie przejścia granicznego, skupiającego ruch z okolic Petersburga. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem - przekazał na konferencji w Imatrze gen. Jari Tolppanen, dowódca lokalnego oddziału straży.

Według niego zabezpieczenie wschodniej granicy zmniejszy "zależność" od strony rosyjskiej przy kontroli granicy. W ubiegłym roku Rosjanie zatrzymali ok. 700 osób próbujących przedostać się do Finlandii. "Przez dziesięciolecia ta współpraca układała się dobrze, ale nie wiadomo co przyniesie przyszłość" - przyznał.

Podkreślił przy tym, że przystąpienie Finlandii do NATO oraz fakt, że fińska granica stała się również zewnętrzną granicą Sojuszu, nie wpływają na zabezpieczenie narodowych granic.

Fińskie władze osiągnęły porozumienie w sprawie budowy płotu na granicy z Rosją w 2022 r., a parlament zatwierdził finansowanie pierwszej fazy projektu w lutym tego roku.

Przy projekcie zabezpieczenia wschodniej granicy zapoznano się m.in. z zabezpieczeniem granicy estońskiej. Doświadczenia Polski, która zmagała się z kryzysem migracji na granicy z Białorusią jesienią 2021 r., wskazują z kolei, że migranci zazwyczaj próbują sforsować zabezpieczenia, aniżeli ominąć ogrodzenie na danym odcinku - zauważają fińscy funkcjonariusze.

Pierwszy testowy odcinek płotu, powstający w rejonie Imatry, liczący ok. 3 km długości, ma być gotowy w czerwcu. Następnie rozpoczną się prace przy właściwym ogrodzeniu. Docelowo władze zamierzają zabezpieczyć ok. 200 km granicy z Rosją, tj. ok. 15 proc. całej liczącej ponad 1300 km granicy. Przedsięwzięcie ma zakończyć się do 2026 r.

Z Helsinek Przemysław Molik