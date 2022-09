Finlandia: Szef MSZ: Nie ma planów zamknięcia rosyjskiego konsulatu na Wyspach Alandzkich

Ze strony Finlandii, ani z Rosji, nie ma planów dotyczących zamknięcia rosyjskiej placówki dyplomatycznej na Wyspach Alandzkich – powiedział w sobotę szef MSZ Finlandii Pekka Haavisto. Konsulat na Wyspach od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę wzbudza kontrowersje, regularnie odbywają się przed nim protesty. Część komentatorów opisuje go jako relikt zimnej wojny.

Minister spraw zagranicznych zaznaczył, że kwestia Wysp Alandzkich (ich szczególny międzynarodowy status związany z demilitaryzacją) była dokładnie omawiana w trakcie wiosennych negocjacji Finlandii z NATO.

"Ustalono, że rosyjski konsulat nie stanowi przeszkody w członkostwie Finlandii w Sojuszu" - wyjaśnił szef fińskiej dyplomacji. Dodał, że Finlandia jest zobowiązana do obrony Wysp w trakcie wojny. Tak będzie również - mówił - gdy kraj stanie się członkiem NATO.

"Konsulat działa normalnie i, o ile wiem, obecnie jest tam niewielki personel" - dodał Haavisto.

Konsulat na Wyspach Alandzkich od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę wzbudza wiele kontrowersji. Cyklicznie przed jego gmachem w stolicy Wysp Maarianhaminie odbywają się protesty. Mieści się w starym drewnianym budynku przy Norra Esplanadgatan. Placówka została ustanowiona w okresie II wojny światowej po fińsko-sowieckiej wojnie zimowej (1939-1940). Do jej głównych zadań należy nadzór nad demilitaryzacją wysp i utrzymywaniem braku umocnień wojskowych.

Zdaniem niektórych fińskich komentatorów i historyków, porozumienie zawarte z ZSRR jest już "przestarzałe", a dalsze funkcjonowanie konsulatu jest "spuścizną po zimnej wojnie" i może stanowić "zagrożenie dla bezpieczeństwa".

Wyspy Alandzkie są autonomicznym terytorium należącym do Finlandii. Są położone u wejścia do Zatoki Botnickiej i w połowie przeprawy morskiej między Finlandią a Szwecją. Pierwotnie demilitaryzacja Wysp została ustanowiona na podstawie międzynarodowych porozumień sięgających Wojny Krymskiej w poł. XIX w. Status ten potwierdzano następnie po I i II wojnie światowej. Archipelag jest zamieszkany przez ok. 30 tys. osób, głównie szwedzkojęzycznych. Na jego terytorium obowiązuje całkowity zakaz manewrów i przelotów wojskowych. W tym roku obchodzono 100-lecie samorządu Wysp.

Z Helsinek Przemysław Molik

Zobacz naszą najnowszą "Moc opinii" o branży motoryzacyjnej