Finlandia: Szef MSZ: nuklearne groźby Rosji jedną z głównych przyczyn naszych starań o wejście do NATO

Nuklearne groźby Rosji były jedną z głównych przyczyn decyzji o staraniu się Finlandii o członkostwo w NATO - oświadczył minister spraw zagranicznych Pekka Haavisto w opublikowanym w niedzielę wywiadzie dla agencji Kyodo.

Groźby Kremla dotycząca broni nuklearnej skłoniła nas do tego, by zastanowić się, jak na nie odpowiedzieć i gdzie szukać wsparcia, jeżeli "staniemy się przedmiotem takiej retoryki" - powiedział Haavisto w wywiadzie dla japońskiej agencji prasowej, przeprowadzonym w Łodzi podczas trwającego w czwartek i piątek posiedzenia Rady Ministerialnej OBWE. Zaznaczył, że Finlandia dzieli z Rosją ok. 1300 km granicy.

Inwazja Rosji na Ukrainę oznacza zmianę realiów bezpieczeństwa w Europie - podkreślił szef fińskiej dyplomacji. Komentując ostatnie działania wojsk rosyjskich zaznaczył, że ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną są bardzo okrutne i pokazują, że Rosja prowadzi "wojnę totalną" przeciwko ukraińskim cywilom.

Po rozpoczęciu przez Rosję prowadzonej na pełną skalę agresji przeciwko Ukrainie Finlandia i Szwecja złożyły w maju br. wnioski o przyjęcie do NATO - przypomina Kyodo. Akcesja wymaga akceptacji wszystkich 30 sojuszników, 28 państw już wyraziło na nią zgodę. Odpowiednich protokołów nie ratyfikowały jeszcze Węgry i Turcja.

Węgry przekazały, że wyrażą swoją zgodę na początku lutego i "mam wielką nadzieję, że wiosną (2023 r.) wszystko zostanie rozstrzygnięte", w tym ratyfikacja akcesji przez Turcję - powiedział Kyodo minister spraw zagranicznych Finlandii.