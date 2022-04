Finlandia: Szef MSZ: rosyjska inwazja na Ukrainę "całkowicie zmieniła krajobraz bezpieczeństwa" w kraju

Inwazja Rosji na Ukrainę „całkowicie zmieniła krajobraz bezpieczeństwa w Finlandii”, ożywiając debatę na temat przystąpienia tego kraju do NATO po latach polityki neutralności - powiedział fiński minister spraw zagranicznych Pekka Haavisto w opublikowanym w sobotę wywiadzie dla agencji Kyodo.

Haavisto powiedział, że po raz pierwszy w historii większość społeczeństwa Finlandii popiera przystąpienie kraju do NATO mimo ostrzeżeń Rosji, że będzie to miało "poważne konsekwencje polityczne i militarne".

Sąsiadując z Rosją i dzieląc z nią granicę o długości około 1300 kilometrów, Finlandia postanowiła przyjąć po II wojnie światowej neutralność za fundament swojej polityki bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie przetrwanie. Ale polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Finlandii osiągnęła obecnie historyczny punkt zwrotny i Rosja "musi wziąć pod uwagę, że granica NATO będzie bliżej niej", jeśli Finlandia zostanie członkiem sojuszu wojskowego - ocenił Haavisto.

Zauważając, że Finlandia nie była tak naprawdę neutralna politycznie od czasu przystąpienia do Unii Europejskiej w 1995 roku, szef fińskiej dyplomacji dodał, że jego kraj musi być przygotowany na "bardziej negatywne scenariusze militarne", ponieważ ostatnie wydarzenia pokazały, że Rosja jest "zdolna i chętna do podejmowania znacznie bardziej ryzykownych działań militarnych niż te, z którymi mieliśmy do czynienia do tej pory".

Atak Rosji na Ukrainę przypomniał także fińskim obywatelom o sowieckiej inwazji w 1939 r., skłaniając ich do przyjęcia wysiedlonych Ukraińców i zwiększając poparcie dla członkostwa Finlandii w NATO - powiedział Haavisto.

Według badań opinii społecznej przeprowadzonych w Finlandii w marcu 62 proc. obywateli opowiada się za członkostwem w NATO, tj. o dziewięć punktów procentowych więcej niż w poprzednim badaniu przeprowadzonym w dniach przed i po rozpoczęciu przez Rosję inwazji na Ukrainę 24 lutego.

Haavisto powiedział, że rząd w Helsinkach planuje do połowy kwietnia sporządzić raport na temat konsekwencji rosyjskiej inwazji na Ukrainę dla bezpieczeństwa i polityki zagranicznej Finlandii.