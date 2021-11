Finlandia: Szef MSZ wątpi, aby to Finlandia była krajem docelowym przerzutu uchodźców przez Białoruś

Dotychczas do Finlandii szlakiem białoruskim trafiło kilkadziesiąt osób, podczas gdy do Niemiec ponad 8 tys. – tak szef fińskiej dyplomacji Pekka Haavisto skomentował w sobotę ostatnie doniesienia "Die Welt", jakoby głównym kierunkiem przemytu migrantów przez Białoruś miały być Niemcy i Finlandia.

Niemiecki dziennik powoływał się na poufny dokument unijny.

Wzmianki, że Finlandia jest jednym z krajów docelowych dla migrantów z Bliskiego Wschodu, wywołały plotki, że na granicy wzrosła aktywność "fińskich przemytników" - wskazano w sobotnim programie telewizji Yle, którego gościem był minister spraw zagranicznych Pekka Haavisto.

"To całkiem prawdopodobne, i to może być dla niektórych dochodowy biznes. Są pogłoski, że po stronie białoruskiej krążą osoby mówiące po fińsku" - wskazywał szef MSZ, podkreślając, że na razie celem zdecydowanej większości osób, które przekroczyły polską granicę, jest przedostanie się do Niemiec.

Według fińskiej Straży Granicznej, która już zwiększyła patrole na granicach, dotychczas około 35 osób przedostało się do Finlandii szlakiem białoruskim (głównie najbardziej bezpośrednią drogą przez kraje bałtyckie, a część także promem przez Szwecję). Około 20 z nich - podała prasa - złożyło już wnioski o azyl w Finlandii.

Część fińskich polityków obawia się, że do podobnego kryzysu jak na polsko-białoruskiej granicy mogłoby dojść w Finlandii, na wschodniej granicy z Rosją (zewnętrzna granica UE).

Zgodnie z przepisami nie byłoby przeszkód do budowy ogrodzenia na granicy, jednak komentatorzy wskazują, że byłoby to trudne, a tak długiej granicy (ok. 1300 km) nie da się się pokryć lub zabezpieczyć kompleksowo.

Konserwatywna opozycja domaga się zmian m.in. w polityce azylowej, w tym ograniczenia lub nawet zawieszenia możliwości ubiegania się o azyl.

Prezydent Sauli Niinisto wskazywał na konieczność nowelizacji prawa o stanie wyjątkowym. Według niego przepisy, zmieniane ostatnio 10 lat temu, nie przewidują zagrożenia hybrydowego związanego z "zielonymi ludzikami". W tym aspekcie jesteśmy krok z tyłu za pozostałymi krajami nordyckimi, w tym przede wszystkim za Szwecją i Danią - wskazywał prezydent w rozmowie z radiem Yle.

Niinisto o sytuacji na granicy z Białorusią rozmawiał też w tym tygodniu z polskim prezydentem Andrzejem Dudą. Jak przekazano - w trakcie rozmowy zastanawiano się, dlaczego to Polska stała się głównym kierunkiem dla przerzutu uchodźców. Wiadomo było, że władze polskie "postawią się mocno", a celem było wywołanie bezpośredniego konfliktu na granicy UE lub wbicie klina wewnątrz UE w czasie, gdy Polska jest w sporze o praworządność i ma zasądzone do zapłaty miliony euro - relacjonowało Yle.

"Wszystkie teorie kładą nacisk na zaawansowane działanie hybrydowe" - komentował Niinisto.

Z Helsinek Przemysław Molik