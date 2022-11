Finlandia: Szef MSZ: Węgry obiecały ratyfikować nasze członkostwo w NATO w lutym; liczymy, że Turcja zrobi to wiosną

Węgierski parlament ma ratyfikować członkostwo Finlandii i Szwecji w NATO "bez żadnych problemów" na początku lutego; to pozytywna wiadomość - przekazał w środę minister spraw zagranicznych Pekka Haavisto po rozmowach ze swoim węgierskim odpowiednikiem Peterem Szijjarto. Liczę na to, że do wiosny 2023 r. na akcesję zgodzi się również Turcja - dodał.

Szefowie fińskiej i węgierskiej dyplomacji rozmawiali w Bukareszcie, w którym w środę skończyło się dwudniowe spoktanie ministrów spraw zagranicznych państw NATO. Według Haavisto Budapeszt "nie postawił żadnych warunków wstępnych" w kwestii jednoczesnej ratyfikacji protokołów akcesyjnych Finlandii oraz Szwecji - podała Fińska Agencja Prasowa STT. Zaznaczono, że węgierski minister przekazał delegacji fińskiej oraz szwedzkiej wiadomość od premiera Viktora Orbana.

W mediach spekulowano, że węgierskie władze zwlekaja z ratyfikacją ponieważ mogą oczekiwać od Finlandii jakichś działań na forum unijnym w związku ich sporem o praworządność i kwestią zamrożenia wypłat funduszy. Helsinki w poprzednich latach ostro krytykowały Węgry i były zwolennikiem uzależnienia wypłaty unijnych środków od przestrzegania przez dane państwo zasad rządów prawa.

"Wcześniej oczekiwaliśmy, że Węgry zrobią to jeszcze w tym roku, ale tamtejszy parlament ma obecnie inne pilne sprawy do załatwienia. Ustosunkowaliśmy się do tego przychylnie" - przyznał Haavisto.

W ostatnich tygodniach ze strony Orbana płynęły sygnały, że Węgry ratyfikują akcesję Finlandii i Szwecji "przed Turcją". Węgry oraz Turcja to jedyne spośród 30 członków NATO, które od czerwcowego szczytu NATO w Madrycie nie przeprowadziły ratyfikacji członkostwa dwóch krajów nordyckich.

Według Haavisto, Turcja wciąż nie podała harmonogramu ratyfikacji. Z naszej strony - jak przekazaliśmy - oczekujemy, że nastąpi to wiosną, czyli przed zaplanowaną przerwą w pracach tureckiego parlamentu - mówił fiński minister. W połowie przyszłego roku w Turcji odbędą się wybory parlamentarne i prezydenckie.

Ministrowie Finlandii i Szwecji stale prowadzą ze stroną turecką trójstronne rozmowy na temat realizacji postanowień ze szczytu w Madrycie dotyczących zmiany polityki Helsinek oraz, w szczególności, Sztokholmu wobec organizacji kurdyjskich uznawanych przez Turcję za terrorystyczne.

pmo/ adj/