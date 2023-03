Finlandia: Szef parlamentu: Węgry popierają naszą akcesję do NATO, ale data ratyfikacji nie jest pewna

Węgry wspierają nasze przystąpienie do NATO i mają świadomość tego, że Finlandia wzmocni sojusz – powiedział w środę szef fińskiego parlamentu Matti Vanhanen po spotkaniu w Helsinkach z węgierską delegacją.

"Odbyliśmy rozmowę oczyszczającą atmosferę" - przekazał na konferencji Vanhanen. Zaznaczył przy tym, że konkretna data ratyfikacji protokołów akcesyjnych Finlandii i Szwecji ze strony Węgier nie została potwierdzona.

Węgry, obok Turcji, są jedynymi spośród 30 krajów NATO, które do tej pory nie zaakceptowały akcesji Finlandii i Szwecji.

Według Csaby Hende, wiceprzewodniczącego węgierskiego parlamentu, wszystkie ugrupowania, z wyjątkiem jednego, są za przystąpieniem Finlandii do NATO. Harmonogram prac parlamentu w tej sprawie "nie wiąże się z niczym wyjątkowym", ani też - jak zaznaczył Hende - Rosja w tej sprawie nie wykazała "żadnej agresywnej postawy".

Wcześniej informowano, że węgierski parlament może ostatecznie zakończyć prace nad ratyfikacją po 20 marca.

Delegacja Węgier we wtorek złożyła wizytę także w Sztokholmie i potwierdziła, że Budapeszt wspiera też członkostwo Szwecji w NATO. Stosunki między krajami są "do poprawy". Nawiązano przy tym do komentarzy tamtejszych polityków odnośnie naruszania praworządności na Węgrzech.

"Przedmiotem naszych rozmów było jedynie członkostwo w NATO" - mówił z kolei Vanhanen, zapytany o spór Węgier z UE o praworządność. Dodał, że Węgrzy oczekują "więcej dialogu".

Spotkanie między parlamentarzystami obu krajów było pierwszym od ośmiu lat.

Według Vanhanena delegacja węgierska potwierdziła, że członkostwo w NATO jest "zobowiązaniem", a węgierscy żołnierze są gotowi "przelać krew za obronę Finlandii". Jednocześnie - dodał - wyrażono "frustrację" z powodu tego, że Finowie nie najlepiej postrzegają Węgry.

Prasa przypomina, że Finlandia była jednym z głównych krajów, które nalegały na forum UE na powiązanie wypłat funduszy europejskich z przestrzeganiem przez kraj członkowski zasad praworządności. Budapeszt to wciąż pamięta. Strona węgierska przekłada proces ratyfikacji protokołów akcesyjnych Finlandii i Szwecji już od wielu miesięcy.

Z Helsinek Przemysław Molik