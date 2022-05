Finlandia-Szwecja: Media: decyzja ws. NATO w połowie maja, umożliwi wspólne złożenie wniosku

Decyzja w sprawie wejścia Finlandii oraz Szwecji do NATO zapadnie w połowie maja, ma umożliwić obu krajom wspólne złożenie wniosku o członkostwo w Sojuszu - podają w poniedziałek skandynawskie media.

W wywiadzie dla fińskiego dziennika "Ilta Sanomat" prezydent Finlandii Sauli Niinisto ujawnił, że swoją decyzję w sprawie wejścia kraju do NATO ogłosi 12 maja.

Dzień później, czyli wcześniej niż zapowiadano, ma zostać opublikowany raport szwedzkiego rządu w sprawie strategii bezpieczeństwa, w tym stosunku do członkostwa w Sojuszu.

Natomiast 14 maja swoją opinię po nadzwyczajnej naradzie Fińskiej Partii Socjaldemokratycznej (SDP) wyrazi premier Finlandii Sanna Marin. Tego samo dnia ministrowie spraw zagranicznych Finlandii i Szwecji wezmą udział w spotkaniu państw NATO w Berlinie.

W dniach 17-18 maja Niinisto złoży oficjalną wizytę w Sztokholmie. Fińskie i szwedzkie media spekulują, że do tego czasu stosunek obu krajów do wejścia do NATO zostanie upubliczniony.

W opinii Charly'ego Salonius-Pasternaka z Fińskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych "bardzo dobrym zabiegiem jest skoordynowanie kolejnych działań Finlandii i Szwecji". "Finlandia zwleka z ogłoszeniem decyzji w sprawie NATO, czekając na szwedzkie władze, które przyspieszyły swoje działania" - podkreślił ekspert w rozmowie z agencją TT.

Według Salonius-Pasternaka złożenie przez Finlandię i Szwecję wniosku o członkostwo w NATO w tym samym czasie ułatwi Sojuszowi ich rozpatrywanie, w tym wydanie zgody przez parlamenty narodowe.

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk