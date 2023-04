Finlandia: Torty w barwach NATO i popyt na flagi - Finowie zaczynają świętować wejście do Sojuszu

Finlandia oficjalnie przystąpi do NATO we wtorek. Popyt na flagi czy symbole natowskie rośnie już paru tygodni, w miarę jak zaczynało być pewne, że Finlandia w końcu zostanie przyjęta do Sojuszu.

Flagi cieszące się olbrzymim powodzeniemn kupują nie tylko kolekcjonerzy czy miłośnicy militariów.

Zwykli obywatele pytają władze czy mogą wywiesić flagę NATO przed własnym domem. Popularne stają się też torty czy ciasta dekorowane w barwy Sojuszu.