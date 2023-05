Finlandia: Trwają międzynarodowe manewry Arrow 23; pierwszy raz fińska brygada pancerna działa jako sojusznik NATO

Około 3 tys. żołnierzy i blisko 400 pojazdów pancernych w tym czołgi Leopard i Abrams, bierze udział w manewrach Arrow 23. Oprócz wojsk fińskich, obecne są siły USA, Wielkiej Brytanii oraz krajów bałtyckich. Mamy już „inne nastawienie”: członka NATO – powiedział gen. Timo Kivinen, dowódca Fińskich Sił Zbrojnych.

"Nastawienie psychiczne zmieniło się. Jesteśmy w NATO. Mamy obowiązek bronić się nawzajem i działać razem. Do tej pory przez lata braliśmy udział w ćwiczeniach NATO jako kraj partnerski, ale już nie jesteśmy partnerem, tylko członkiem Sojuszu. To wpływa na charakter manewrów zarówno w Finlandii, jak i za granicą" - przyznał najwyższy rangą fiński wojskowy, który we wtorek osobiście przyglądał się manewrom.

Jak zrelacjonował dziennik "Ilta-Sanomat", dowódca fińskiej armii, w przerwie między ćwiczeniami "zagadywał" żołnierzy, w tym amerykańskich. Kivinen, jest jednym z nielicznych Finów, który przeszedł wymagające kursy w armii amerykańskiej, m.in. w siłach powietrznodesantowych oraz w jednostce specjalnej - rangers.

Manewry, organizowane na poligonach w południowo-zachodniej Finlandii, potrwają do 14 maja. Podkreśla się, że w tegorocznej edycji na jednym polu walki spotykają się czołgi Leopard 2 - ze strony fińskiej, a amerykańską piechotę wspierają M1 Abrams oraz wozy bojowe M2 Bradley. Oprócz tego obecne są brytyjskie wozy Warrior, a ze strony krajów bałtyckich m.in. gąsienicowe transportery opancerzone M113, czy bojowe wozy piechoty CV90.

Finlandia przystąpiła to natowskiego programu Partnerstwo dla Pokoju w 1994 r. Wiosną 2022 r. - w odpowiedzi na rosyjski atak na Ukrainę, fińskie władze zaczęły ubiegać się o akcesję do NATO. 4 kwietnia 2023 r. Finlandia została oficjalnie przyjęta do Sojuszu, jako 31. kraj.

Z Helsinek Przemysław Molik