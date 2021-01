Finlandia: W 2020 roku pod lodem utonęło prawie pięć razy więcej osób niż rok wcześniej

W 2020 roku w Finlandii na skutek załamania się lodu i utonięcia życie straciło 28 osób; rok wcześniej było to sześć osób - przekazała w piątek fińska agencja prasowa STT.

"Rok koronawirusa był zdradliwy dla amatorów wędrówek po naturalnym lodzie" - podał w komunikacie Fiński Związek Nauki Pływania i Ratownictwa (SUH).

Według organizacji głównymi powodami wysokiej liczby odnotowanych przypadków utonięć pod lodem było w okresie pandemii częstsze korzystanie z uroków przyrody, ale jednocześnie "słaby lód" w najcieplejszym w historii pomiarów roku, w tym wyjątkowo ciepła zima w południowej i środkowej części kraju, bogatych w jeziora.

Najwięcej tragicznych wypadków miało miejsce na początku ubiegłego roku. Także w grudniu, według wstępnych danych, na skutek załamania się lodu życie straciło 10 osób.

Poprzednio tak wysoką łączną liczbę utonięć pod lodem odnotowano w 2014 roku. "Na lód zawsze wchodzić należy z myślą, że pokrywa lodowa może być zdradliwa nawet w znanych miejscach" - przypomina Niko Nieminen z SUH.

W ostatniej dekadzie pod lodem w Finlandii utonęły 152 osoby. Co trzeci wypadek dotyczył załamania się lodu pod pojazdem silnikowym. Co czwarta ofiara to spacerowicz, a co piąta to wędkarz lub rybak. Pozostali to łyżwiarze, narciarze czy osoby na tzw. fińskich sankach, na których jeździ się w postawie stojącej.

Łącznie w 2020 roku w różnego rodzaju akwenach wodnych na terenie Finlandii utonęło 113 osób. Rok wcześniej - 90.

Z Helsinek Przemysław Molik