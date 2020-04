Finlandia wdraża specjalne rozwiązania dla pracowników sezonowych

W związku z przedłużeniem w Finlandii do połowy maja ograniczeń stanu wyjątkowego, w tym ruchu transgranicznego, wdrażane są rozwiązania, mające zapewnić sezonową siłę roboczą w krytycznych dla bezpieczeństwa dostaw obszarach - podano we wtorek na konferencji prasowej rządu.

Według ministra spraw zagranicznych Pekki Haavisto, może się okazać, że "trzeba będzie zorganizować loty czarterowe". Minister podkreślił, że Finlandia potrzebuje m.in. ok. 1,5 tys. pracowników do pracy w rolnictwie, których nie można zastąpić krajowymi pracownikami, ponieważ niezbędne są specjalne umiejętności do pracy w pewnych dziedzinach. Chodzi np. o osoby, które od lat przyjeżdżają do prac w niektórych gospodarstwach i obsługują różne maszyny.

Haavisto przyznał, że rozmawiał w tej sprawie ze stroną ukraińską, a tamtejsze MSZ potwierdziło, że możliwe będzie odstąpienie od zakazu podróżowania dla Ukraińców, jeśli w Finlandii będzie zapotrzebowanie na pracowników.

W Finlandii pora niektórych zbiorów rozpoczyna się mniej więcej w połowie maja, a do tego czasu będą obowiązywać ograniczenia w transporcie transgranicznym, w tym w pasażerskim ruchu promowym do kraju.

Jak podało ministerstwo pracy i spraw gospodarczych, zagraniczna siła robocza jest "szczególnie niezbędna" m.in. w rolnictwie, leśnictwie, rybołówstwie, sektorze leśnym, branży spożywczej, sektorze energetycznym, przemyśle morskim i przetwórstwie, budownictwie, przemyśle farmaceutycznym i technologii medycznych.

Jednocześnie zgodnie z wytycznymi rządu pracownicy sezonowi mają po przyjeździe do kraju pozostawać w warunkach podobnych do dwutygodniowej kwarantanny, a po stronie firm leży obowiązek zorganizowania transportu do miejsca kwarantanny oraz wcześniejsze przekazanie instrukcji w tym zakresie.

Według szacunków krajowych organizacji doradczych sektora rolnego oraz leśnego, w normalnych okolicznościach Finlandia potrzebuje średnio ok. 15-20 tys. pracowników sezonowych: zagranicznych oraz krajowych.

Resorty pracy i spraw gospodarczych oraz rolnictwa i gospodarki leśnej we współpracy z lokalnymi urzędami pracy zdecydowały o rozpoczęciu kampanii, mającej zachęcić do pracy sezonowej w gospodarstwach młodych imigrantów oraz urlopowanych pracowników (w związku z obecnym kryzysem i wstrzymaniem działalności w wielu przedsiębiorstwach). Jak poinformowano, rozważane są także sposoby mające na celu pozyskanie do podstawowych wiosennych prac w rolnictwie pracowników z Ukrainy oraz Rosji.