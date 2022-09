Finlandia: Władze: testowany reaktor elektrowni Olkiluoto może zwiększyć moc i pokryć niedobór energii

Moc testowanego jeszcze trzeciego reaktora elektrowni atomowej Olkiluoto, na zachodnim wybrzeżu Finlandii, może być stopniowo podnoszona powyżej poziomu 60 proc. – podała we wtorek krajowa Agencja ds. Bezpieczeństwa Radiacyjnego i Jądrowego (STUK). W obliczu kryzysu spowodowanego inwazją Rosji na Ukrainę reaktor ma pokryć wstrzymany import rosyjskiej energii elektrycznej.

Jednak w razie ewentualnych problemów z reaktorem, szczególnie w przypadku mroźnej zimy, spodziewane są niedobory energii elektrycznej i możliwe przerwy w dostawach - przestrzega fiński operator przesyłowy Fingrid.

Reaktor OL3 zaczął generować energię i został wstępnie podłączony do krajowej sieci na początku 2022 roku. Został jednak uruchomiony z 13-letnim opóźnieniem. Powodem były różnego rodzaju problemy techniczne i kwestie bezpieczeństwa zgłaszane przez lata na różnych etapach projektu realizowanego przez francusko-niemieckie konsorcjum.

Jeszcze pod koniec sierpnia generowanie energii przez ten wodno-ciśnieniowy reaktor spadło do poziomu 0 z powodu - jak stwierdzono - awarii turbiny. Analizy i testy wykazały jednak, że nowy reaktor działa bezpiecznie i można zwiększać jego moc zgodnie z planem - przekazała odpowiedzialna za nadzór nad reaktorem Essi Vanhanen, zarządzająca tym projektem w STUK.

Po ostatecznym podłączeniu nowego bloku do sieci elektrownia Olkiluoto ma dostarczać ok. 30 proc. energii elektrycznej w Finlandii, z czego ok. 15 proc. z trzeciego reaktora. Testowanie pełnej mocy reaktora zaplanowano na październik, zaś rozpoczęcie regularnej dostawy energii na grudzień. OL3 o mocy netto 1600 MW jest jednym najpotężniejszych reaktorów na świecie.

Z Helsinek Przemysław Molik

