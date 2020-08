Finlandia: Władze zapowiadają oficjalną rekomendację o stosowaniu maseczek ochronnych

Wprowadzimy konkretne zalecenia w sprawie używania masek przez mieszkańców Finlandii, jeśli sytuacja epidemiczna się pogorszy - oświadczyła w czwartek sekretarz stanu w resorcie zdrowia Kirsi Varhila. Podkreśliła, że do wprowadzenia w kraju obowiązku noszenia masek "nie ma podstaw prawnych".

"Rekomendacja z pewnością będzie" - przyznała Varhila na specjalnej konferencji prasowej ministerstwa zdrowia oraz Fińskiego Instytutu Zdrowia i Spraw Socjalnych (THL), odpowiedzialnego za monitorowanie sytuacji epidemicznej.

Wskazała przy tym na potrzebę wdrożenia na jesieni nowych środków ograniczających rozprzestrzenianie się epidemii Covid-19, umożliwiających jednocześnie w jak największym stopniu "normalne funkcjonowanie społeczeństwa". Podkreśliła przy tym, że rekomendacja może mieć charakter "lokalny", ponieważ nie wszędzie w Finlandii występują zakażenia koronawirusem.

Do tej pory w miejscach publicznych można było spotkać pojedyncze osoby w maseczkach ochronnych, a Finlandia - jak pisze fińska agencja STT - była "jednym z niewielu krajów", w którym nie było ani obowiązku ani zalecenia noszenia maseczek.

Na początku tego tygodnia przedstawiciele fińskiej służby zdrowia w wypowiedziach dla mediów przestrzegali przed drugą falą epidemii w związku z kończącym się okresem urlopowym i rozpoczynającym się w połowie sierpnia w kraju nowym rokiem szkolnym. Wskazywali przy tym na potrzebę wprowadzenia oficjalnej rekomendacji o używaniu maseczek, np. w środkach komunikacji zbiorowej, w godzinach szczytu, kiedy nie jest możliwe zachowanie bezpiecznego dystansu. Po tych informacjach w sklepach i aptekach odnotowano zwiększoną sprzedaż maseczek, ale w niektórych punktach sprzedaż jest ograniczana - np. jedna paczka maseczek na klienta.

Jak dotąd nie sprecyzowano jakiego rodzaju maseczki byłyby zalecane - tj. czy jednorazowe czy wielokrotnego użycia. Rekomendacja ma być wydana w przyszłym tygodniu.

Fińska prasa wylicza, że po wydaniu zalecenia o używaniu maseczek np. w komunikacji publicznej, przeciętny mieszkaniec chodzący na co dzień do pracy mógłby zużyć nawet ponad 100 jednorazowych maseczek miesięcznie, co może wiązać się z dodatkowymi wydatkami nawet rzędu około 100 euro miesięcznie; cena jednej jednorazowej maseczki to około 1 euro, a wielorazowej od kilku do kilkunastu euro.

W Finlandii po opanowaniu pierwszej wiosennej fali epidemii Covid-19 i zniesieniu większości ograniczeń zarejestrowano w ostatnich dniach nieznaczny wzrost liczby nowych zakażeń. Za źródło nowych przypadków uważa się powracających z zagranicy, w tym z krajów podwyższonego ryzyka, głównie ze Szwecji i z krajów bałkańskich. Problemem jest też - jak się podkreśla - niestosowanie się do zaleceń o dobrowolnej kwarantannie (samoizolacji) po powrocie do kraju.

Według czwartkowego komunikatu THL, na początku lipca w ciągu jednego tygodnia w kraju zarejestrowano łącznie 38 nowych przypadków koronawirusa, zaś w tygodniu na przełomie lipca i sierpnia już 74. Od początku trwania epidemii w 5,5-milionowej Finlandii potwierdzono ponad 7500 przypadków zakażeń. W związku z zachorowaniami na Covid-19 poinformowano o 331 przypadkach śmiertelnych. Podano też, że ponad 90 proc. zakażonych wyzdrowiało.

Z Helsinek Przemysław Molik