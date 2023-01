Finlandia zaaprobowała sprzedaż materiałów wojskowych dla Turcji, po raz pierwszy od 2019 roku

Finlandia zaaprobowała sprzedaż materiałów wojskowych dla Turcji - poinformował w środę fiński resort obrony. Jesienią 2019 roku Helsinki zawiesiły eksport takich towarów ze względu na turecką ofensywę w Syrii - przypomina agencja AFP.

Ponowne pozwolenie na dostarczanie Turcji materiałów do produkcji uzbrojenia było jednym z warunków wyrażenia przez Ankarę zgody na akcesję Finlandii i Szwecji do NATO. Porozumienie w tej sprawie podpisano podczas szczytu Sojuszu w czerwcu 2022 roku.

Specjalna doradczyni fińskiego resortu obrony Riikka Pitkanen powiedziała AFP, że na mocy nowego pozwolenia odnowiono licencję na dostarczanie tureckiej firmie hartowanej stali. "Od października 2019 roku żadna komercyjna licencja eksportowa nie została przyznana na rzecz Turcji" - potwierdziła Pitkanen.

AFP zwraca uwagę, że fińskie ministerstwo obrony wyraziło zgodę na wznowienie tego eksportu w chwili, gdy zabiegi Szwecji o uzyskania zgody Ankary na akcesję do NATO utknęły w martwym punkcie.

Po spaleniu w sobotę Koranu przed turecką ambasadą w Sztokholmie prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan powiedział, że Szwecja nie powinna oczekiwać, iż Ankara poprze jej wniosek o akcesję do NATO.

Ankara odwołała też zaplanowane na początek lutego trójstronne spotkanie ze Szwecją i Finlandią w sprawie akcesji tych krajów do Sojuszu. Miało być to posiedzenie w Brukseli "stałego komitetu" złożonego z przedstawicieli Turcji, Szwecji i Finlandii i weryfikującego realizację porozumienia tych krajów ze szczytu NATO. Dotyczyło ono warunków, na jakich Ankara wycofała wówczas swoje veto wobec przyjęcia dwóch państw nordyckich do Sojuszu.

Spalenia Koranu dokonał duńsko-szwedzki aktywista, założyciel antymuzułmańskiej duńskiej partii Stram Kurs (Twarda Linia) Rasmus Paludan.

AFP przypomina, że na 30 krajów członkowskich NATO plan przyjęcia Szwecji i Finlandii ratyfikowało 28, zgody nie wyraziły Węgry i Turcja. Decyzja o akcesji nowego pastwa musi być podjęta jednogłośnie.