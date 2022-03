Firmy prowadzące biznes na Ukrainie dostaną dodatkowe wsparcie

Konsekwencje wojny za wschodnią granicą odczują wszyscy. Swoją cenę zapłacą także polscy przedsiębiorcy. Dlatego agresja Rosji na Ukrainę postawiła w stan gotowości polskie instytucje wspierające handel i ekspansję zagraniczną polskich firm.

Wsparcie dla polsko-ukraińskiego biznesu

Polisa od wojny

Uwaga, Białoruś

Pomoc dla firm, które utraciły rynki zbytu

Dlatego polskie instytucje wspierające ekspansję zagraniczną polskich firm musiały zareagować.W związku z agresją Rosji na Ukrainę Polska Agencja Inwestycji i Handlu powołała zespół ds. wsparcia biznesu polsko-ukraińskiego. Nowo utworzona grupa będzie koordynować relokację przedsiębiorstw zlokalizowanych na Ukrainie oraz pomoże w znalezieniu nowych rynków zbytu dla produktów dotąd eksportowanych głównie na wschód.Czytaj także: Tysiąc polskich firm drży o przyszłość - Musimy być świadomi, że wiele podmiotów będzie miało bardziej lub mniej istotny spadek obrotów. Dla części firm istnieje jednak możliwość odtworzenia rynku eksportu czy znalezienia nowych dostawców w ramach przerwanych łańcuchów. Wkład PAIH-u wydaje się być tutaj istotny - mówi Grzegorz Słomkowski, wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.W ramach swojej działalności Agencja jest nastawiona na oferowanie biznesowi dostępu do kompleksowej informacji, zarówno w sferze administracyjnej, jak i prawno-gospodarczej.- Działamy jako łącznik pomiędzy poszczególnymi biznesami czy rynkami. Mamy nadzieję, że dzięki nowo utworzonemu zespołowi wsparcia biznesu będziemy mogli pomóc podtrzymać ciągłość pracy firm, które ucierpiały w wyniku ataku Rosji na Ukrainę - dodaje wiceprezes PAIH.Agencja też od początku marca udostępnia przestrzeń biurową małym i średnim firmom z Ukrainy, tak by mogły prowadzić swoją działalność z terytorium Polski.- Nasze działania na początku koncentrowały się na zapewnieniu klientom eksportującym na wschodnie rynki możliwości uzyskania w jak najkrótszym czasie porady dotyczącej szansy skorzystania z ochrony, jaką daje wykupione ubezpieczenie, procesu radzenia sobie z zaistniałą sytuacją, możliwości kontynuacji dostaw i finalnie uzyskania odszkodowania - mówi Janusz Władyczak, prezes KUKE.W zorganizowanych przez KUKE dwóch webinarach, poświęconych szczegółom związanym z działaniem Polisy bez Granic, najczęściej wykorzystywanego ubezpieczenia na rynkach wschodnich, udział wzięło 800 firm.- Mamy świadomość, że sprawne uzyskanie odszkodowania jest szczególnie istotne dla firm z dużą ekspozycją w relacji do ich obrotów. Ze wstępnych analiz wynika jednak, że na szczęście niewiele spółek w naszym portfelu jest silnie uzależnionych pod kątem przychodów od tamtych rynków. Niemniej wdrażamy uproszczoną od strony dokumentowej procedurę likwidacji szkód - dodaje.Codziennie do KUKE trafia kilkanaście, kilkadziesiąt wniosków o windykację niezapłaconych faktur. Z odbiorcami ze wschodniej Ukrainy w zasadzie nie ma kontaktu, a jeśli nawet jest, to nie kwestia spłaty należności jest obecnie poruszana, a więc tutaj trzeba się liczyć z pełną stratą i koniecznością wypłaty odszkodowania.- Inaczej sytuacja wygląda w zachodniej części kraju, gdzie firmy próbują w miarę możliwości prowadzić swój biznes. Część faktur jest spłacana, choćby z racji tego, że moratorium przewiduje wyłączenia na niektóre towary. Polscy eksporterzy nadal dostarczają ukraińskim kontrahentom zamówione towary, jednak aktualnie bez wykorzystania ubezpieczenia kredytu kupieckiego - wyjaśnia Janusz Władyczak.Jednak wojna to nie tylko Ukraina, gdzie trwają walki. Jak wskazywał Janusz Soroczyński, należy się również liczyć z perturbacjami na innych wschodnich rynkach, takich jak Białoruś i Rosja.- Co do rynku białoruskiego, to zalecamy ogromną ostrożność, ponieważ odbieramy sygnały, że tamtejsi odbiorcy przestają płacić, a lokalne banki blokują przelewy. Agencja Moody's obniżyła ocenę wiarygodności kredytowej Białorusi o cztery poziomy do "Ca" z perspektywą negatywną, co oznacza duże prawdopodobieństwo niewypłacalności kraju, zaś OECD nadał najniższy rating zarówno Białorusi, jak i Rosji - mówi prezes KUKE.Firmom, które zostały odcięte od zaopatrzenia w potrzebne im surowce czy komponenty z tych rynków, KUKE proponuje gwarancje płatnicze uwiarygadniające ich w oczach nowych partnerów biznesowych, których zmuszeni są szukać jako alternatywy po całym świecie.- Jednocześnie w porozumieniu z innymi instytucjami wsparcia, jak PFR i PAIH, proponujemy możliwość wsparcia polskich przedsiębiorców m.in. poprzez pomoc w znalezieniu nowych rynków zbytu. Z naszej strony chcemy, aby to poszukiwanie, jak i sam handel były jak najlepiej zabezpieczone, w związku z czym od kwietnia wprowadzamy preferencyjne stawki ubezpieczeń na rynki poza UE (160 krajów), by zachęcić eksporterów do ekspansji na innych kierunkach, ale tylko w bezpieczny sposób - dodaje Janusz Władyczak.Swoją odpowiedź na wzrost niepewności i perturbacje wywołane agresją Rosji na Ukrainę przygotował także Bank Gospodarstwa Krajowego.- W czasie wojny wywołanej przez Rosję udzielamy naszemu wschodniemu sąsiadowi wszelkiego możliwego wsparcia. W tym trudnym czasie wspieramy też polską gospodarkę i pomagamy polskim firmom, które prowadzą biznes na Ukrainie - mówi Paweł Chorąży, dyrektor zarządzający Pionem Funduszy Europejskich w BGK.MŚP oraz duże firmy mogą do 30 czerwca 2022 r. korzystać z gwarancji spłaty kredytu. Gwarancje BGK mają korzystne warunki, obejmują do 80 proc. niespłaconego kapitału (standardowo do 60 proc.), maksymalna kwota gwarancji wynosi 1,5 mln euro (standardowo 3,5 mln zł), okres trwania gwarancji to 75-120 miesięcy (standardowo 27-99 miesięcy), a stawka za gwarancję równa się 0 proc. (standardowo 0,5 proc.).- Obecnie jesteśmy na etapie uzgadniania z ministerstwami i samorządami województw szczegółów kolejnej pomocy. Dla małych i średnich przedsiębiorstw, które utraciły rynki zbytu i doświadczają problemów płatniczych w związku z wojną w Ukrainie, planujemy stworzyć specjalną pożyczkę płynnościową ze środków POIR - zdradza Paweł Chorąży. - Zmienimy parametry w produktach finansowych dla małych i średnich przedsiębiorstw wdrażanych w regionalnych programach operacyjnych. Wprowadzimy m.in. wakacje kredytowe czy dodatkową karencję - dodaje.Z myślą o przedsiębiorcach, których działalność gospodarcza była związana z Ukrainą, Rosją bądź Białorusią, BGK planuje także przedłużenie i udoskonalenie swojej oferty gwarancyjnej, z gwarancją de minimis na czele.- Pracujemy także nad innymi rozwiązaniami, które wesprą przedsiębiorców oraz odbudowę infrastruktury w Ukrainie. Jesteśmy jednak na zbyt wczesnym etapie prac, aby ujawniać szczegóły. Opisane rozwiązania będziemy mogli uruchomić po zmianach w pomocy publicznej, zapowiadanych przez KE w związku z wojną w Ukrainie - wyjaśnia przedstawiciel BGK.