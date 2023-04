Firmy z Chin i USA znalazły się w jednym projekcie. Cenny metal łączy

Cenny metal potrafi łączyć ponad geopolitycznymi podziałami. Firmy z Indonezji, Chin i USA będą współpracować przy przetwórstwie niklu.

Amerykański Ford Motor dołączył do indonezyjskiej PT Vale oraz chińskiej Zhejiang Huayou Cobalt jako udziałowiec powstającej huty niklu Pomalaa Block na Sulawesi.

Konieczność zapewniania dostępu do źródeł jednego z kluczowych metali dla elektromobilności wydaje się dla tych firm ważniejsza niż geopolityczna rywalizacja między USA a ChRL.

Jest to też kolejny sukces w polityce wspierania rozwoju lokalnego przemysłu w Indonezji. Polityka prezydenta Indonezji Joko Widodo, polegająca na utrudnieniach w eksporcie nieprzetworzonych surowców (jak nikiel), miała na celu nakłonienie firm do budowy lokalnych przetwórni. Teraz przynosi ona efekty.

W Kolaka na południowo-zachodnim Sulawesi (dawny Celebes) powstaje Pomalaa Block. Zakład będzie przetwarzał nikiel metodą ługowania kwasem pod wysokim ciśnieniem (HPAL). Jest jednym z kilku powstających w ramach współpracy pomiędzy indonezyjską PT Vale oraz pochodzącą z ChRL Zhejiang Huayou Cobalt, których budowę rozpoczęto w zeszłym roku.

Chińsko-indonezyjski projekt zyskał nietypowego udziałowca

Jednostkę czyni wyjątkową podpisanie umowy, na mocy której udziałowcem w fabryce stał się amerykański Ford Motor. Wspólnie trzy podmioty mają rozwijać wartą 5,4 miliarda dolarów inwestycję. Zakład po uruchomieniu w 2026 r. wedle planów będzie wytwarzać do 120 tys. ton niklu w postaci MHP, służącego do wyrobu baterii w samochodach elektrycznych.

Decoupling w obliczu braku surowców nie sprawdza się

Na pierwszy rzut oka inwestycja korporacji amerykańskiej w przedsięwzięcie z udziałem przedsiębiorstwa chińskiego może zaskakiwać w obliczu deklaracji politycznych rządu amerykańskiego. Oczywiście należy pamiętać, że huta powstaje w Indonezji, nie jest więc to inwestycja w samych Chinach. Tym niemniej pokazuje ona, że w praktyce „decoupling” - rozłączenie gospodarek - jest nie tylko problematyczny, ale w wielu wypadkach wręcz nierealny. Dla Forda inwestycja jest jednym z kluczowych elementów mających zapewnić stabilne dostawy materiałów do produkcji baterii do pojazdów elektrycznych. Firmy chińskie mają zarówno kompetencje technologiczne, jak i dostęp do surowców.

Dodatkowo inwestycja pokazuje sukces kontrowersyjnej i krytykowanej przez Unię Europejską (ale też USA) polityki prezydenta Indonezji Joko Widodo, który doprowadził do zakazu eksportu nieprzetworzonych rud niklu z kraju, wymuszając rozbudowę przemysłu na miejscu. Nawet korzystny dla UE wstępny (Indonezja planuje się odwołać) wyrok WTO nie odwrócił trendu.

Sama inwestycja Ford Motors jest też kontrargumentem dla krytyki ze strony tych ekspertów, którzy podkreślali, że co prawda zakłady metalurgiczne powstają w Indonezji, ale są one wyłącznie chińskie, potencjalnie uzależniając kraj od Pekinu.

