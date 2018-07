Firmy z Polski zyskały darmową przestrzeń biurową w Moskwie

Polscy przedsiębiorcy mogą przez miesiąc bezpłatnie korzystać z przestrzeni biurowej moskiewskiego biura Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu - zaznaczył szef oddziału PAIH w Rosji Wojciech Kolignan. Dodał, że pomoc skierowana jest głównie do małych i średnich przedsiębiorstw.

Polskie firmy eksportują do Rosji głównie kotły i urządzenia grzewcze, środki transportu lądowego, wyroby elektrotechniczne, tworzywa sztuczne.

Duży potencjał wzrostu widać dla branż: budowlanej, odzieżowej, transportowej, maszyn i urządzeń dla górnictwa, przetworzonej żywności, mebli czy kosmetyków.

Polska nie ma jednak z Rosją umowy o wzajemnej ochronie inwestycji.

Wojciech Kolignan zaznaczył, że Rosja to rynek ponad 150 mln konsumentów. "Jest nie tylko duży, ale i nieprawdopodobnie chłonny" - powiedział.



Jak dodał, polskie firmy powinny zainteresować się tym rynkiem również z innych powodów. "Ze względu na dobrą rozpoznawalność na nim naszych przedsiębiorców i towarów oraz łatwość nawiązywania kontaktów przez polskie przedsiębiorstwa" - powiedział. Według niego stanowi to przewagę naszych przedsiębiorców nad konkurentami np. z krajów Europy Zachodniej.



"Ten rynek otwiera możliwości ekspansji na wszystkie kraje Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej" - zaznaczył. Dodał, że większość państw regionu bierze udział w targach branżowych odbywających się w Moskwie. Dlatego to właśnie w rosyjskiej stolicy PAIH ulokowała jedno ze swoich biur handlowych.



Szef moskiewskiego przedstawicielstwa PAIH zwrócił też uwagę na potencjał wzrostu wymiany handlowej. Według danych GUS za 2017 r. polski eksport do Rosji wyniósł 6,9 mld dol., a import z Rosji - 14,8 mld dol. Z kolei dane Rosstatu mówią, że polski eksport w tym okresie to 4,9 mld dol., a import - 11,6 mld dol.



Jak zaznaczył, w 2017 roku wymiana handlowa Polski z Rosją wyniosła - według Rosstatu - 16,5 mld dol., co stanowi wzrost o 26 proc. w porównaniu do 2016 roku (wzrost o 3,4 mld dol.), w tym eksport wzrósł o 24 proc. (wyniósł prawie 1 mld dol.), import z Rosji do Polski - o 27 proc. (2,5 mld dol.). Nie jest to wprawdzie poziom, jaki osiągnęliśmy w 2013 r., gdy wymiana handlowa wyniosła prawie 28 mld dol. (eksport 8,3 mld dol.; import 19 mld dol.). "Ale w bieżącym roku również utrzymuje się tendencja wzrostowa" - zaznaczył.



Jak podkreślił, polskie firmy, które ulokowały się w Federacji Rosyjskiej przed wprowadzeniem sankcji w 2014 r. (które objęły produkty żywnościowe) pozostały na tamtejszym rynku. Dodał, że zainteresowanie polskich przedsiębiorców tym rynkiem "nie słabnie, a wręcz przybiera na sile".



"Przedsiębiorcy, którzy zgłaszają się do naszego biura pytają o możliwości sprzedaży w Rosji swoich produktów, poszukują partnerów biznesowych, dopytują o targi branżowe" - wyliczył. Wyjaśnił, że przedstawicielstwo PAIH udziela wsparcia merytorycznego i pomaga w kojarzeniu przedsiębiorców z potencjalnymi partnerami.



"Polscy przedsiębiorcy mogą też przez miesiąc bezpłatnie korzystać z naszej przestrzeni biurowej" - zaznaczył. Dodał, że pomoc skierowana jest głównie do małych i średnich przedsiębiorstw.



Kolignan przyznał, że niektórzy nasi przedsiębiorcy obawiają się tego rynku m.in. ze względu na zagrożenia związane z brakiem gwarancji inwestycyjnych. "Polska nie ma podpisanej z Rosją umowy o wzajemnej ochronie inwestycji" - powiedział.



Przypomniał, że zadaniem moskiewskiego biura PAIH jest również pomoc rosyjskim inwestorom, którzy chcą współpracować z naszymi firmami w Polsce. "Niedawno w naszej warszawskiej centrali odbyło się np. seminarium 'Polska i Rosja: szanse biznesowe w sektorze budowlanym', w którym oprócz polskich przedsiębiorców uczestniczyło dużo firm z Rosji" - mówił. Zapowiedział, że w Moskwie w dniach 23-28 października odbędzie się Moscow Fashion Week, gdzie będą obecne również nasze przedsiębiorstwa. "Dawniej polska moda była znana w Rosji, ale ma szanse stać się naszą wizytówką również teraz" - ocenił.



Kolignan przypomniał, że obecnie do Rosji eksportujemy głównie kotły i urządzenia grzewcze, środki transportu lądowego, wyroby elektrotechniczne, tworzywa sztuczne. Ocenił, że duży potencjał wzrostu jest dla branż: budowlanej, odzieżowej, transportowej, maszyn i urządzeń dla górnictwa, przetworzonej żywności, mebli czy kosmetyków. "Ale bez mocniejszego inwestycyjnego wejścia na tamten rynek trudno będzie utrzymać obecne pozycje i się rozwijać" - powiedział.



Zaznaczył, że rosyjski rynek potrzebuje inwestycji. "Naszym przedsiębiorcom, którzy zainwestują w strefach ekonomicznych, których w Rosji jest 166, łatwiej będzie sprzedawać tam produkty" - podkreślił. Wyjaśnił, że obecność w strefach oznacza ułatwienia, np. ulgi podatkowe.



Szef PAIH w Moskwie zachęca rodzimych przedsiębiorców, by wchodzili na rosyjski rynek. "Jeśli polskie firmy będą się tam rozwijały, będzie rosła również nasza gospodarka". Przedsiębiorcom zainteresowanym tamtejszym rynkiem radzi: "Jeśli chcecie otworzyć w Rosji firmę produkcyjno-handlową, to na jej czele powinien stać Polak, przynajmniej w pierwszym okresie" - zaznaczył.



Podkreślił, że rosyjski rynek otwiera możliwości ekspansji na wszystkie kraje Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, której członkami są Rosja, Białoruś, Kazachstan, Armenia, Kirgistan. "W tej chwili Rosja inwestuje w duże projekty infrastrukturalne - m.in. wartą 242 mld dol. kolej dużych prędkości Euroazja Pekin-Moskwa, Moskwa-Pekin. Projekt zakłada wybudowanie szybkiej kolei pomiędzy Pekinem a Moskwą, ok. 7 tys. km (3,2 tys. km po stronie chińskiej). Podróż będzie trwać 32 godziny zamiast pięć dni. Rosja jest regionalnym ośrodkiem handlu międzynarodowego i jest również duże pole do popisu dla polskich firm w Rosji" - ocenił.

Polska Przelicz walutę

złoty (PLN)

1 złoty (PLN) 0,233 EUR, 0,273 USD

Rosja Przelicz walutę

rubel (RUB)

0,059 złoty (PLN) 0,014 EUR, 0,016 USD