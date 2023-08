Firmy z tych krajów w najlepsze handlują z Rosją

Firmy z krajów bałtyckich nie chcą opuszczać rynku rosyjskiego. W branżach, które nie podlegają sankcjom unijnym, nie widać spowolnienia działalności na rynku rosyjskim - pomimo apeli władz krajowych, które chcą zablokować jakąkolwiek działalność biznesową w Rosji.

307 łotewskich firm nadal eksportuje towary do Rosji.

W ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2023 r. eksport alkoholu z Łotwy do Rosji wzrósł o 165 proc.

Władze państw bałtyckich apelują do przedsiębiorców, żeby wycofali się z Rosji.

Łotwa jest jednym z niewielu państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), których eksport do Rosji nadal rośnie. Według szacunków LTV News Service 307 łotewskich firm nadal eksportuje towary do Rosji.

Wydawało się, że eksport towarów do Rosji z Unii Europejskiej wyczerpał się wraz z wprowadzeniem sankcji Unii Europejskiej po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny przez Rosję w Ukrainie. Ale niektóre państwa (m.in. Łotwa) nadal zwiększają swój udział w eksporcie do Rosji.

Ministerstwo Gospodarki Łotwy odmówiło podania bardziej szczegółowych informacji, które firmy nadal eksportują towary do kraju agresora. Resort wyjaśnia, że informacje te stanowią tajemnicę handlową – podaje łotewski portal LSM. Informacje dostępne dla mediów wskazują, że w większości przypadków firmy eksportują m.in. produkty spożywcze, alkohol, leki, maszyny i wyroby włókiennicze.

Dyrektor departamentu analiz łotewskiego ministerstwa gospodarki Dace Zīle wyjaśniła, cytowana przez LSM, że w obecnej sytuacji geopolitycznej większość firm odmawia eksportu towarów do Rosji, ponieważ mieszkańcy często ostro krytykują przedsiębiorstwa, które pozostają lub decydują się na powrót na rosyjski rynek.

Zīle stwierdziła, że wiele międzynarodowych firm znalazło się na „czarnej liście” konsumentów za decyzję o pozostaniu lub powrocie do Rosji. Wśród przykładów można wymienić francuski Pernod Ricard, który eksportuje Absolut Vodka, oraz amerykańskie marki słodyczy: Toblerone, Milka i Oreo.

Ale łotewskie firmy farmaceutyczne nadal eksportują towary. Przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Chemiczno-Farmaceutycznego Vitālijs Skrīvelis stwierdził, że rozpoczęta przez Rosję wojna w Ukrainie nie jest powodem do odmawiania mieszkańcom państwa-agresora dostępu do leków.

Skrīvelis dodał, że jego organizacja uważnie śledzi procedowanie sankcji przez USA i UE.

Sektory alkoholowy i odzieżowy na Łotwie korzystają z rynku Rosji, bo na swoim nie odnotowują dużego zainteresowania

Również sektor alkoholowy nadal eksportuje do Rosji. Co więcej: w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2023 r. eksport do Rosji wzrósł o 165 proc. Według łotewskiego stowarzyszenia producentów alkoholi duży udział w eksporcie napojów alkoholowych mają zachodnie firmy, które posiadają na Łotwie swoją siedzibę – czytamy w LSM.

Dyrektor wykonawczy stowarzyszenia Dāvis Vītols podkreśla, że "z ekonomicznego punktu widzenia wzrost sprzedaży alkoholu do Rosji sprawia, że pieniądze są zabierane z tego rynku i jest to korzystne".

Podobnie jak w przypadku sektora alkoholowego, w sektorach odzieżowym, maszynowym i sprzętu elektrycznego, niektóre z eksportowanych towarów nie są produkowane na Łotwie, ale kupowane w celu odsprzedaży do Rosji.

Lauma Lingerie, firma produkująca bieliznę, potwierdziła, że nadal eksportuje swoje produkty do Rosji. Wielkość eksportu nie zmieniła się od początku wojny rosyjsko-ukraińskiej – deklarują przedstawiciele firmy. W przypadku branży odzieżowej rynek rosyjski był głównym odbiorcą towarów przed wojną.

Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorstw Przemysłu Lekkiego Guntis Strazds stwierdził, że firmy muszą walczyć o miejsce na rynku, zwłaszcza że lokalni detaliści często odmawiają przyjęcia produktów wyprodukowanych na Łotwie – czytamy w LSM. Strazds jako przykład podał skarpetki. Dwaj najwięksi detaliści na Łotwie - Rimi i Maxima - odmówili włączenia ich do swojego asortymentu.

Sąsiedzi Łotwy również handlują z Rosją towarami, które nie podlegają sankcjom

Według litewskiego nadawcy publicznego LRT większość litewskich firm eksportujących do Rosji zerwała tam więzi biznesowe od czasu inwazji Putina na Ukrainę. Ale około 140 nadal prowadzi działalność w tym kraju. W 2022 roku firmy litewskie wypracowały 368 milionów euro przychodu na rynku rosyjskim.

Produkty najczęściej eksportowane do Rosji przez litewskie firmy obejmują optykę, instrumenty medyczne i pomiarowe, pojazdy, sprzęt elektryczny, sprzęt wideo i dźwiękowy, a także kotły i sprzęt mechaniczny.

Eksport z Estonii do Rosji w marcu tego roku wzrósł w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku - podała w środę służba prasowa Republikańskiego Departamentu Statystyki.

"Jeśli porównamy marzec ubiegłego roku i tego, to zauważymy, że eksport z Estonii do Rosji wzrósł z 57 milionów - do 74 milionów euro. 44 proc. tego eksportu to maszyny i sprzęt transportowy, m.in. maszyny drukarskie i wirówki" – przekazała państwowemu portalowi ERT Yane Leppmets, analityk w estońskim departamencie statystyki.

Jednocześnie estońskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wzywa lokalnych biznesmenów do rezygnacji z handlu z Rosją.

- Estonia zawsze była zwolennikiem surowych sankcji. Wzywamy estońskie przedsiębiorstwa do ich przestrzegania - powiedział ERR Tõnis Nirk, szef departamentu ministerstwa.

Podobne apele można usłyszeć również od władz w Wilnie i Rydze. Władze państw bałtyckich utrzymują zdecydowane stanowisko wobec sankcji nakładanych na Rosję. Jak jednak widać na działalność części firm się to nie przekłada.