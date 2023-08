Fitch obniżył rating kredytowy USA

Agencja ratingowa Fitch obniżyła we wtorek rating kredytowy rządu USA z AAA do AA+ podając jako przyczyny oczekiwane pogorszenie sytuacji fiskalnej kraju w ciągu najbliższych trzech lat oraz bardzo wysokie i wzrastające zadłużenie rządu federalnego. Biały Dom określił to posunięcie jako "dziwne i bezpodstawne".

Po ogłoszeniu tej decyzji kurs dolara na światowych rynkach nieco się obniżył.

W ocenie Fitcha w ciągu ostatnich 20 lat standardy rządu federalnego stale obniżały się, w tym te dotyczące spraw fiskalnych i zadłużenia. Do tej kategorii agencja zaliczyła także osiągnięte w czerwcu br. porozumienie Demokratów i Republikanów w sprawie zawieszenia limitu zadłużenia do stycznia 2025 r.

Reuters zauważa, że Fitch ogłosił swoją decyzję dwa miesiące po ustaleniu przez obie partie, po wielomiesięcznych sporach, pułapu zadłużenia na poziomie 31,4 biliona dolarów.

Sekretarz (minister) skarbu Janet Jellen określiła obniżenie ratingu przez Fitcha jako "arbitralne i oparte na nieaktualnych danych".

Cytowany przez Reutersa anonimowy przedstawiciel Białego Domu oświadczył, że decyzja Fitcha jest "dziwna i bezpodstawna". Dodał, że ignoruje ona dobry stan gospodarki i osiągnięte porozumienie w sprawie limitu zadłużenia.