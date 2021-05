Forum arabskich partii socjaldemokratycznych poparło Maroko w konflikcie z Hiszpanią i UE

Forum arabskich partii socjaldemokratycznych opowiedziało się za rozpoczęciem negocjacji między Hiszpanią i UE a Marokiem w sprawie zakończenia hiszpańskiej władzy w północnoafrykańskich enklawach - Ceucie i Melilli. Poparło też zwierzchność Rabatu nad Saharą Zachodnią.

Komunikat Arabskiego Forum Socjaldemokratycznego został opublikowany w weekend na zbliżonym do króla Mohammeda VI marokańskim portalu Rue20 - odnotował w niedzielę hiszpański dziennik "El Espanol".

Arabskie Forum Socjaldemokratyczne to, jak czytamy na jego stronie internetowej, "sieć partii socjaldemokratycznych w świecie arabskim", zrzeszająca ugrupowania m.in. z Syrii, Egiptu, Somalii, Palestyny, Libanu, Jordanii i Bahrajnu.

W komunikacie wystosowanym do Hiszpanii i UE organizacja opowiada się za rozpoczęciem "pilnych negocjacji" Hiszpanii i Unii Europejskiej z Marokiem w celu "jak najszybszego skończenia z kolonialną dominacją nad miastami Ceuta i Melilla w Afryce Północnej".

Hiszpanii zarzucono nierespektowanie historycznych, kulturalnych i społecznych korzeni tych obszarów oraz oskarżono o spowodowanie ostatniego kryzysu migracyjnego na granicy Ceuty i Maroka uznając, że była to konsekwencja przyjęcia przez Hiszpanię na leczenie Ibrahima Ghaliego, lidera organizacji Front Polisario dążącej do niepodległości Sahary Zachodniej. Obecnie Maroko kontroluje większą część tego terytorium, będącego do 1976 r. hiszpańską kolonią.

Marokański portal bezpośrednią odpowiedzialnością za niedawny kryzys, podczas którego na terytorium Hiszpanii przedostało się ponad 8 tys. Marokańczyków, obarcza hiszpańskiego premiera Pedro Sancheza i minister spraw zagranicznych Aranchę Gonzalez Layę.

Forum wezwało UE do zrewidowania polityki wobec krajów basenu Morza Śródziemnego, zwłaszcza w sferze imigracji.

"El Espanol" zwrócił uwagę, że arabskie poparcie polityczne dla marokańskiego zwierzchnictwa nad Saharą Zachodnią zostało wyrażone w trakcie kryzysu dyplomatycznego między Hiszpanią i Marokiem oraz po wsparciu udzielonym Hiszpanii przez UE.

Z Saragossy Grażyna Opińska