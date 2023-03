Forum Silesia 2030: UE powinna spowolnić tempo transformacji energetycznej

Unia Europejska powinna spowolnić tempo transformacji energetycznej, by sztucznie nie wzmagać popytu na surowce wykorzystywane m.in. w energetyce odnawialnej, a tym samym nie powodować skokowego wzrostu ich cen – to jeden z głównych wniosków zorganizowanej w środę w Brukseli konferencji Silesia 2030.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Siódma edycja konferencji, zainicjowanej przez europosła PiS Grzegorza Tobiszowskiego oraz Grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, odbyła się w siedzibie Parlamentu Europejskiego. Tematem przewodnim była - jak podali organizatorzy - "ciemna strona Europejskiego Zielonego Ładu". "Trzeba jednak podkreślić, że my nie spotykamy się +przeciw+; my spotykamy się +za+ - +za+ nowoczesną, zrównoważoną, racjonalną Europą" - mówił europoseł.

Uczestnicząca w konferencji była premier, europosłanka Beata Szydło zwróciła uwagę, że na forum unijnym mocno akcentowane są ambitne cele klimatyczne, często jednak w szczegółach okazuje się, że "ambicja to przede wszystkim jest duży biznes".

"Trzeba być ambitnym, trzeba mieć marzenia, bo dzięki temu zmienia się i zawsze zmieniał się świat. Ale trzeba też być pragmatycznym i trzeba przede wszystkim zadawać sobie pytanie: dlaczego mamy być ambitni i dokąd te marzenia i ambicje mają nas doprowadzić" - powiedziała Szydło.

Była premier zaznaczyła, że wyzwania związane z energetyką i ochroną klimatu są faktem i nikt ich nie kwestionuje. "My tylko upominamy się w PE o to (...), żeby proponowane zmiany poprawiły los i życie Europejczyków, a nie wręcz odwrotnie" - podkreśliła.

Szydło oceniła, że UE przez wiele lat prowadziła politykę uzależniania się energetycznego od Rosji. "Nie było żadnej refleksji, dopiero tragiczne wydarzenia wojny na Ukrainie zmieniły optykę i wpłynęły na podjęcie innych działań" - powiedziała.

W ocenie europosłanki, celem prac w PE powinno być poprawienie sytuacji Europejczyków. "Gdybyśmy przyjęli wszystkie propozycje zawarte w programach pana Timmermansa (Fransa, komisarza UE odpowiedzialnego za Europejski Zielony Ład - PAP), które są tak szybko głosowane w PE, to skazujemy Europę na to, że nie będzie konkurencyjna; pozbawiamy się naszych atutów jeśli chodzi o gospodarkę, a Europejczyków wpędzamy w biedę" - oświadczyła Szydło.

Jej zdaniem, w dyskusjach na temat zielonej transformacji UE należy mówić nie tylko o dobrych stronach zmian, ale również o związanych z nimi zagrożeniach, a także o wszystkich rozwiązaniach, zapewniających bezpieczeństwo energetyczne, przy zachowaniu konkurencyjności gospodarczej Europy - nie tylko o odnawialnych źródłach energii, ale też o energetyce jądrowej i czystych technologiach węglowych.

Według danych przytoczonych podczas konferencji przez ekspertów oraz europosła Tobiszowskiego, odnawialne źródła energii i elektryczny transport wymagają znacznie większej ilości surowców niż technologie konwencjonalne, a wydobycie i rafinacja tych surowców związane są z degradacją środowiska i ogromnymi emisjami gazów cieplarnianych. "Nie można więc mówić o energii w pełni zielonej" - ocenił europoseł.

Wśród wniosków z brukselskiego forum był m.in. postulat odbudowy unijnego sektora wydobywczego, by w możliwie dużym stopniu pozyskiwać potrzebne surowce, w tym te wykorzystywane w nowoczesnych technologiach metale ziem rzadkich, we własnym zakresie.

"Powinniśmy dywersyfikować kierunki importu tych surowców, by nie dopuścić do uzależnienia w tym zakresie od krajów niedemokratycznych. Ważne jest również, aby wymagać od eksporterów wyznaczenia i przestrzegania norm środowiskowych oraz bezwzględnego przestrzegania praw pracowniczych i praw człowieka" - podkreślił Tobiszowski, który w przeszłości był m.in. wiceministrem energii odpowiedzialnym za sprawy polskiego górnictwa.

Według przytoczonych podczas środowego forum danych, np. do produkcji osobowego auta spalinowego zużywa się ok. 30 kg surowców mineralnych, zaś samochód elektryczny wymaga ich ponad 200 kg. Zbudowanie turbiny wiatrowej o mocy jednego megawata na lądzie wymaga ok. 10 ton surowców mineralnych, na morzu - 15 ton. Do tego potrzebne są tony stali, betonu i tworzyw sztucznych. Jeden megawat mocy zainstalowanej fotowoltaiki w technologii ogniw krzemowych wymaga niemal 4 ton krzemu i 3 ton miedzi.

Komisja Europejska przewiduje, że do 2050 roku popyt na takie pierwiastki jak prazeodym, dysproz czy terb wzrośnie o 2200 proc. Szacuje się, że przy takim wzroście popytu na surowce i ich rosnących cenach, w 2035 roku samochód elektryczny może średnio kosztować ok. 65 tys. euro, gdy przed trzema laty było to ok. 26 tys. euro.

"Ogromny popyt na te surowce winduje ich ceny, czyniąc transformację coraz bardziej kosztowną. Od 2021 roku cena litu wzrosła piętnastokrotnie. W ciągu zaledwie trzech ostatnich lat wielokrotnie wzrosła też cena metali ziem rzadkich np. terbu o 630 proc., neodymu o 330 proc" - wyliczał Tobiszowski.

Uczestnicy konferencji postulowali również, by tak długo jak będzie to potrzebne dla bezpieczeństwa energetycznego, wykorzystywać konwencjonalne źródła energii oparte na paliwach kopalnych, jednocześnie rozwijając technologię w tej dziedzinie, by była bardziej efektywna i proekologiczna. "Należy najpierw zbudować stabilne źródła energii zabezpieczające potrzeby Unii Europejskiej, a dopiero później likwidować energetykę opartą na paliwach kopalnych" - ocenił europoseł.

Uczestniczący w konferencji eksperci wskazywali, iż skokowy rozwój źródeł odnawialnych oraz elektryfikacja transportu wymagają ogromnych ilości surowców - nie tylko węgla i stali, ale przed wszystkim miedzi, kobaltu, litu, niklu i metali ziem rzadkich. "Wydobycie i rafinacja tych surowców wiąże się z degradacją środowiska, wielkimi emisjami i użyciem ogromnych ilości wody. Dlatego na terenie Unii Europejskiej nie są prowadzone" - wyjaśnił Tobiszowski.

UE importuje surowce głównie z Azji, ale też np. Z Afryki czy Ameryki Południowej, zaś energia potrzebna do produkcji surowców pozyskiwana jest z węgla spalanego z pominięciem norm środowiskowych.

"Światowe zużycie węgla wciąż rośnie. Komisja Europejska chwali się malejącymi emisjami na terenie Wspólnoty. Tymczasem globalne emisje wciąż rosną, między innymi dlatego, by zaspokoić potrzeby unijnej transformacji" - powiedział Tobiszowski, oceniając, iż przesunięcie emisji poza obszar UE nie rozwiązuje problemu, ale go pogłębia.

W środowej konferencji w Brukseli, obok Grzegorza Tobiszowskiego i Beaty Szydło, uczestniczyli m.in. europosłowie Beata Kempa i Bogdan Rzońca, a także delegacja polskich parlamentarzystów, której przewodniczył poseł PiS Kacper Płażyński.

Z Brukseli Marek Błoński