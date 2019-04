Forum Współpracy Jednego Pasa i Drogi – nowe impulsy dla współpracy?

Do Pekinu przybędzie ok. 100 przedstawicieli krajów, w tym 40 przywódców.

W tym kwietniu w Pekinie odbędzie się drugie Forum Współpracy Jednego Pasa i Drogi (One Belt and Road Forum for International Cooperation - BRF). O postępach w realizacji inicjatywy Belt and Road (lub Nowego Jedwabnego Szlaku) dla portalu China.Daily wywiadu udzielił Yang Jiechi, członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin i dyrektor Biura Centralnej Komisji do Spraw Zagranicznych.





Do tej pory deklaracje przystąpienia do BRI (Belt and Road Initiative) podpisało łącznie 124 krajów i 29 organizacji międzynarodowych.





Według Yanga, BRI odegrała już ważną rolę w światowej gospodarce z trzech sposobów:



Po pierwsze, otworzyła nowy obszar współpracy międzynarodowej i zwiększyła zaufanie do niej. To przeciwieństwo protekcjonizmu, na który cierpi świat. To budowa współpracy, wzajemnego uczenia się i bogacenia.



Po drugie BRI stworzyła nowe impulsy i możliwości globalnego wzrostu, co było istotne po depresji, jaki wywołał międzynarodowy kryzys finansowy w 2008 r. Podstawowym celem BRI jest wspieranie rozwoju poprzez zwiększanie uniwersalnej łączności.



Yang powołując się na „najnowsze badania Banku Światowego i innych międzynarodowych instytucji” stwierdza, że np. współpraca BRI obniży koszty globalnego handlu od 1,1 do 2,2 proc., a w korytarzu ekonomicznym Chiny Centralne - Azja Zachodnia o 10,2 proc. Co więcej, w 2019 r. przyczyni się co najmniej do 0,1 proc. światowego wzrostu gospodarczego.



Po trzecie, BRI stała się nową platformą nawiązywania i wspierania silniejszych więzi między krajami. A poprzez poprawę łączności między krajami, BRI wzmacnia więzi gospodarcze i międzyludzkie.



Yang przypomina, że głównym tematem drugiego Forum jest: Współpraca Pasa i Jednej Drogi - kształtowanie świetlanej przyszłości. Uczestniczyć w nim będą przedstawiciele ponad 100 krajów, w tym obecność potwierdziło około 40 przywódców.



O korzyściach i uwarunkowaniach współpracy na Nowym Jedwabnym Szlaku będziemy dyskutować podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w dniach 13-15 maja w Katowicach, organizowanego pod patronatem WNP.PL, na który zapraszamy.





