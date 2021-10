Frakcja Fideszu w PE: Polski i Węgier nie należy pouczać o praworządności

Polska i Węgry wywalczyły sobie wolność, demokrację i narodową niezależność, nie należy ich pouczać o praworządności – oznajmiła we wtorek grupa rządzącego na Węgrzech Fideszu w Parlamencie Europejskim. Jej oświadczenie opublikowała agencja MTI.

"Na dzisiejszym plenarnym posiedzeniu Parlamentu Europejskiego Polska znów znalazła się w krzyżowym ogniu ataków politycznych" - napisano w oświadczeniu, podkreślając, że szef grupy Fideszu w PE Tamas Deutsch oraz europoseł Laszlo Trocsanyi zapewnili o solidarności z Polską i poparciu jej stanowiska.

Deutsch - jak zaznaczono - podkreślił podczas debaty, że Polaków i Węgrów nie można pouczać o europejskich wartościach i praworządności. "Przedstawiciele zachodnioeuropejskich elit rządzących rzucili nas sowieckiemu imperium z nagryzmolonymi na świstkach procentami stref wpływów" - oznajmił węgierski europoseł, dodając, że Polacy i Węgrzy walczyli o wolność i demokrację z dyktaturami Jaruzelskiego i Kadara.

"Własnymi siłami wywalczyliśmy sobie wolność i niezależność narodową, więc przed wami też je obronimy!" - przytoczono w oświadczeniu słowa Deutscha wypowiedziane na forum PE.

Trocsanyi przekonywał natomiast, że choć istnieje wyższość prawa unijnego, to nie jest ona absolutna. W jego przekonaniu jest to rzeczywisty problem, bo już kilka narodowych trybunałów konstytucyjnych "określiło granice wyższości prawa unijnego".

Dodał, że ponieważ jest to spór prawny, nie uważa za słuszne, iż "równolegle toczy się na ten temat także spór polityczny".

We wtorek odbyła się w PE debata poświęcona niedawnemu wyrokowi polskiego Trybunału Konstytucyjnego na temat prymatu prawa europejskiego. Premier Mateusz Morawiecki powiedział w jej trakcie, że prawo UE jest nadrzędne wobec ustaw krajowych, ale nie konstytucji. Na zakończenie debaty szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała, zwracając się do polskiego premiera: "Zalecenie dla Polski brzmi następująco: odtworzyć niezależność wymiaru sprawiedliwości, zlikwidować Izbę Dyscyplinarną i ponownie przywrócić do pracy zwolnionych bezprawnie sędziów. Proszę to uczynić".

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska